انتهت نهائي كأس مصر سيدات - الأهلي (1)-(0) دجلة.. لقب أول تاريخي

الجمعة، 23 مايو 2025 - 16:00

كتب : FilGoal

الأهلي - وادي دجلة سيدات

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد وادي دجلة في نهائي كأس مصر سيدات 2024-25.

وتقام المباراة على ملعب الترسانة، وتقود اللقاء تحكيميا شاهندة المغربي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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شاهد اللقاء من هنـــــــــــــــــــا.

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انتهت.. الأهلي بطل كأس مصر سيدات لأول مرة في تاريخه

ق 107: جووول أووول.. أشرقت تنفرد وتسجل أول أهداف الأهلي في اللقاء

نهاية الوقت الأصلي.. إلى شوطين إضافيين

ق 83: انفراد تام للاعبة دجلة نورا الدمرداش وتسديدة من فوق الحارس تمر بجوار القائم

ق 66: عرضية وتسديدة من حبيبة عصام لكن سهلة في يد الحارس

ق 51: هدف غير محتسب للأهلي بداعي للتسلل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: حبيبة عصام تهدر فرصة تسجيل الأول للأهلي من داخل منطقة الجزاء من متابعة تسديدة ارتدت من الحارس لكنها ترتد في الدفاع.

ق 23: منار السيد ترسل عرضية وتسدد ريهام كرة تتصدى لها حارس الأهلي

بداية اللقاء

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