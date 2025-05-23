انتهت نهائي كأس مصر سيدات - الأهلي (1)-(0) دجلة.. لقب أول تاريخي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد وادي دجلة في نهائي كأس مصر سيدات 2024-25.

وتقام المباراة على ملعب الترسانة، وتقود اللقاء تحكيميا شاهندة المغربي.

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انتهت.. الأهلي بطل كأس مصر سيدات لأول مرة في تاريخه

ق 107: جووول أووول.. أشرقت تنفرد وتسجل أول أهداف الأهلي في اللقاء

نهاية الوقت الأصلي.. إلى شوطين إضافيين

ق 83: انفراد تام للاعبة دجلة نورا الدمرداش وتسديدة من فوق الحارس تمر بجوار القائم

ق 66: عرضية وتسديدة من حبيبة عصام لكن سهلة في يد الحارس

ق 51: هدف غير محتسب للأهلي بداعي للتسلل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: حبيبة عصام تهدر فرصة تسجيل الأول للأهلي من داخل منطقة الجزاء من متابعة تسديدة ارتدت من الحارس لكنها ترتد في الدفاع.

ق 23: منار السيد ترسل عرضية وتسدد ريهام كرة تتصدى لها حارس الأهلي

بداية اللقاء