خبر في الجول - عطية الله يتعافى من الإصابة.. والنحاس يحسم مصيره أمام فاركو

بات المغربي يحيى عطية الله لاعب الأهلي جاهزا للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة.

ويلعب الأهلي أمام فاركو يوم الأربعاء المقبل ضمن ختام منافسات مسابقة الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن يحيى عطية الله تعافى من الإصابة بالعضلة الخلفية.

وسيحسم عماد النحاس مدرب الأهلي موقف عطية الله من التواجد في قائمة الفريق أمام فاركو.

وكان عطية الله قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية يوم 12 أبريل خلال مواجهة بيراميدز.

وتعرض عطية الله لأكثر من إصابة خلال فترته مع الأهلي بالموسم الجاري.

وخاض عطية الله 21 مباراة مع الأهلي هذا الموسم في مختلف المسابقات.

ونجح الدولي المغربي في تسجيل هدفا وصناعة ثلاثة آخرين خلال مشواره مع الأهلي.

ويلعب عطية الله في صفوف الأهلي معارا من سوتشي الرسوي حتنى نهاية الموسم.

ويحتاج الأهلي للتعادل أمام فاركو بالجولة الختامية لضمان الحصول على لقب الدوري.