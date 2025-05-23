كورتوا: ذاهبون إلى أمريكا للفوز بكأس العالم للأندية.. وابني يختار من أبادل معه القمصان

الجمعة، 23 مايو 2025 - 12:33

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - كورتوا

شدد تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، على أن فريقه يدخل منافسات كأس العالم للأندية المقبلة في الولايات المتحدة بهدف التتويج باللقب.

تيبو كورتوا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ويستعد ريال مدريد للمشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال كورتوا في تصريحات لموقع فيفا الرسمي: "كأس العالم للأندية ستكون رائعة كما هو الحال مع كأس العالم للمنتخبات. النسخة الأولى دائمًا ما تكون مميزة، وأنا متحمس جداً لانطلاق البطولة".

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وأضاف: "ريال مدريد لا يشارك فقط من أجل التواجد، هدفنا هو الفوز بكل بطولة نخوضها، ونحن ذاهبون إلى هناك للفوز باللقب".

وعن طقوسه الخاصة بمبادلة القمصان، أوضح كورتوا أن الأمر يعود لاختيار ابنه، قائلا: "عادة ما أبادل القمصان مع اللاعب الذي يطلبه ابني. هو من يحدد لي قبل كل مباراة من يريد أن أحصل على قميصه. على سبيل المثال، ياسين بونو في الهلال هو صديق مقرب لي، لذلك من المحتمل أن يطلب ابني قميصه".

وأجاب "خوض مباراة إلى جانب أي أسطورة في كرة القدم، من أختار؟ هذا سؤال صعب. ربما زين الدين زيدان أو البرازيلي رونالدو. هؤلاء هم اللاعبون الذين كنت أشاهدهم وأنا في الثامنة أو التاسعة من عمري، وهم من كنت أتمنى أن أتشارك معهم أرضية الملعب".

وأتم "زيدان كان مدربي، وحتى خلال الحصص التدريبية كان يظهر المهارات التي جعلت منه لاعبًا رائعًا. يمكنني فقط أن أتخيل كيف سيكون اللعب إلى جانبه".

ويلعب ريال مدريد في كأس العالم للأندية ضمن المجموعة التي تضم الهلال السعودي، وسالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي.

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