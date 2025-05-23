تقرير: الوداد يتحرك لاستعادة يحيى جبران
الجمعة، 23 مايو 2025 - 12:07
كتب : FilGoal
بدأ نادي الوداد المغربي تحركاته من أجل عودة يحيى جبران لاعب الفريق السابق لصفوفه.
يحيى جبران
النادي : نادي الكويت
وينتهي تعاقد يحيى جبران مع نادي الكويت الكويتي بنهاية الموسم الجاري.
وبحسب موقع البطولة المغربي، فإن الوداد يتحرك بقوة لإقناع جبران بالعودة لصفوفه.
وأوضحت التقارير أن قائد الوداد السابق لا يمانع العودة لصفوف فريقه في انتظار الاتفاق على الأمور المادية، خاصة أنه لاعب حر.
جبران كان مرشحا للانتقال لصفوف الزمالك بعد رحيله عن الوداد بداية الموسم لكنه اتم اتفاقه وانتقل لنادي الكويت.
وتوج جبران مع نادي الكويت بلقب الدوري الكويتي موسم 2024-2025.
ويحاول الوداد تدعيم صفوفه تحضيرا للمشاركة المنتظرة في منافسات كأس العالم للأندية.
ويلعب الوداد ضمن مجموعة نارية تضم مانشتسر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي والعين
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