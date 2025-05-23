لوبيتيجي: التأهل لـ كأس العالم ليس سهلا.. وسنقدم أفضل ما لدينا أمام إيران وأوزبكستان

شدد الإسباني جولين لوبيتيجي، المدير الفني للمنتخب القطري، ثقته في قدرة لاعبيه على تجاوز المرحلة المقبلة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويستعد المنتخب القطري لمواجهة منتخبي إيران وأوزبكستان في المهمة الرسمية الأولى للمدرب الجديد.

وقال لوبيتيجي عبر قنات الكاس القطرية: "أملك تصوراً واضحا عن التشكيلة التي سأعتمد عليها في المباراتين الحاسمتين، لقد تابعت العديد من المباريات السابقة للمنتخب خلال الفترة الماضية لاختيار العناصر الأجهز".

وأضاف المدرب الإسباني: "سنقدم أفضل ما لدينا أمام إيران وأوزبكستان، ونعمل بجد للاستعداد وتخطي هذه المرحلة للوصول إلى الملحق".

وشدد لوبيتيجي " التأهل إلى مونديال 2026 "ليس مهمة سهلة، لكنه هدف ممكن تحقيقه من خلال الجدية وبذل أقصى الجهود".

وعن تتويج قطر بلقب كأس آسيا في النسختين الماضيتين، أوضح "أدرك جيداً أهمية هذا الإنجاز، لكن علينا التركيز الآن على الحاضر والمستقبل، والتأهل إلى كأس العالم هو هدفنا الأساسي في المرحلة الحالية".