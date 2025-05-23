مواعيد مباريات الجمعة 23 مايو - يد الأهلي والزمالك في نهائي إفريقيا.. وجولة الحسم في إيطاليا

الجمعة، 23 مايو 2025 - 10:34

كتب : FilGoal

الأهلي كرة يد - الزمالك كرة يد

يشهد اليوم الجمعة مجموعة من المباريات القوية في مختلف البطولات حول العالم.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 23 مايو 2025 والقنوات الناقلة.

للاطلاع على جميع مواعيد مباريات اليوم من هنا.

الدوري الإيطالي (الجولة الأخيرة)

نابولي × كالياري.. تقام المباراة في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على قناة أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

كومو × إنتر ميلان.. تقام المباراة في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على قناة أبوظبي الرياضية بريميوم 2.

الدوري الإسباني

ريال بيتيس × فالنسيا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 3.

نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

الأهلي × الزمالك.. تقام المباراة في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

نهائي كأس مصر للسيدات

الأهلي × وادي دجلة.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1 وقناة النادي الأهلي.

الأهلي يد الزمالك يد
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