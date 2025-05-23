الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية عن موقف تشابي ألونسو المدرب الجديد المنتظر لريال مدريد من رحيل لوكا مودريتش أسطورة الفريق.

وبحسب الصحيفة، فإن ألونسو كان من ضمن الأصوات المؤيدة لبقاء مودريتش.

القرار اتخذته الإدارة في النهاية بعدم تجديد عقد الكرواتي، بدافع تجديد الدماء ومنج الفرصة بشكل أكبر للاعبين الأصغر سنا، وأبرزهم أردا جولير ونيكو باز.

وأعلن الكرواتي لوكا مودريتش قائد ريال مدريد رحيله من الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد مودريتش - 39 عاما - مع النادي الملكي بنهاية موسم 2024-2025.

كما أعلن النادي الملكي أن مودريتش سيلعب مع الفريق في كأس العالم للأندية في الصيف، قبل وضع كلمة النهاية على رحلة مليئة بالبطولات والألقاب.

وجاءت رسالة مودريتش عبر حسابه الشخصي على إنستجرام على النحو التالي:

لقد حان الوقت. اللحظة التي لم أكن أرغب في أن تأتي أبدًا، ولكن هذه هي كرة القدم، وفي الحياة كل شيء له بداية ونهاية... يوم السبت سألعب مباراتي الأخيرة في سانتياجو برنابيو.

وصلت في عام 2012 على أمل ارتداء قميص أفضل فريق في العالم والطموح للقيام بأشياء عظيمة، ولكن لم أكن لأتخيل ما قد يحدث بعد ذلك.

لقد غيرني اللعب لفريق ريال مدريد حياتي كلاعب كرة قدم وكشخص.

أشعر بالفخر لكوني جزءًا من إحدى أنجح عصور أفضل نادٍ في التاريخ.

وأود أن أتقدم بالشكر الجزيل للنادي، وخاصة الرئيس فلورنتينو بيريز، وزملائي في الفريق، والمدربين، وكل من ساعدني طوال هذه الفترة.

على مر السنين، عشت لحظات لا تصدق، وعودات تبدو مستحيلة، ونهائيات، واحتفالات، وليالي سحرية في برنابيو. لقد فزنا بكل شيء، وأنا سعيد للغاية. سعيدة جدًا جدًا.

ولكن إلى جانب الألقاب والانتصارات، أحمل في قلبي الحب لجميع مشجعي ريال مدريد. أنا حقا لا أعرف كيف أشرح الارتباط الخاص الذي أشعر به معكم جميعا وكيف شعرت بالدعم والاحترام والحب وما زلت أشعر به. لن أنسى أبدًا كل الهتافات وكل اللفتات الطيبة التي أظهرتها لي.

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سأغادر مع شعوري بالفخر والامتنان والذكريات التي لا تنسى. ورغم أنني لن أرتدي هذا القميص على أرض الملعب بعد كأس العالم للأندية، إلا أنني سأظل دائمًا من مشجعي ريال مدريد.

سوف نرى بعضنا البعض مرة أخرى. ريال مدريد سيكون دائما موطني. مدى الحياة.

هلا مدريد ولا شيء غير ذلك.

View this post on Instagram A post shared by Luka Modric (@lukamodric10)

قبل ساعات، أوضحت إذاعة كوبي أن نادي ريال مدريد قرر عدم التجديد لنجمه المخضرم لوكا مودريتش.

وذكر التقرير أن القرار جاء من إدارة النادي، وليس قرار تشابي ألونسو المدرب الجديد المنتظر تعيينه بعد رحيل كارلو أنشيلوتي.

سيخوض مودريتش مباراته الأخيرة ضد ريال سوسيداد في سنتياجو برنابيو يوم السبت، حسب التقرير.

ولفت التقرير إلى أن النجم الكرواتي يشعر بأن النادي لا يريد الاحتفاظ به في ظل عدم تواصل الإدارة معه من أجل تمديد عقده كما حدث في المواسم الأخيرة

قبل أسابيع، أفادت جريدة أس أن نادي ريال مدريد قرر تمديد عقدي لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز حتى يوليو المقبل.

وذكر التقرير أن ريال مدريد أقدم على هذه الخطوة حتى يتمكن الثنائي من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ويتنافس ريال مدريد ضمن 32 ناديا على لقب البطولة خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

ويتواجد الميرينجي ضمن المجموعة الثامنة مع الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.