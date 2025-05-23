فوت ميركاتو: قبل المونديال.. خطوة من الهلال لحسم انتقال أوسيمين

يكثف الهلال السعودي تحركاته لدعم صفوفه قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية.

فيكتور أوسيمين النادي : جالاتا سراي نابولي الهلال

وبحسب موقع "فوت ميركاتو" فإن الهلال بدأ مفاوضاته مع نابولي بالفعل للتعاقد مع فيكتور أوسيمين مهاجم الفريق المعار إلى جالاتا سراي التركي.

وأجرى الهلال محادثات مباشرة مع أوسيمين الذي أدى انفتاحا على فكرة الانتقال إلى النادي السعودي.

وتنتهي إعارة أوسيمين مع جالاتاسراي التركي بنهاية الموسم الجاري، ليعود إلى ناديه الإيطالي نابولي.

وكان الصحفي التركي جالا هابر قد كشف عن توقف مفاوضات انتقال فيكتور أوسيمين إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

هابر كشف عبر حسابه على إكس: "أوسيمين طلب الحصول على 500 ألف جنيه أسترليني في الأسبوع مع مانشستر يونايتد، وهو أعلى مما يتقاضاه برونو فيرنانديز 350 ألف أسترليني، ولذلك توقفت المفاوضات حاليا".

وأوضح الصحفي التركي: "الهلال قدم عرضًا بقيمة 30 مليون يورو سنويًا، فيما طالب اللاعب بالحصول على 40 مليون يورو سنويا".

وينطلق كأس العالم للأندية يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.

ويلعب الهلال بالمجموعة الثامنة مع ريال مدريد وباتشوكا وسالزبورج.

مواعيد مباريات الهلال السعودي

ريال مدريد × الهلال - الساعة 11 مساء يوم 18 يونيو

الهلال × سالزبورج - الساعة 2 صباحا يوم 23 يونيو

الهلال × باتشوكا - الساعة الخامسة صباحا يوم 27 يونيو