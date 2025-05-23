كرة يد - موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية

يلعب الأهلي ضد الزمالك في مواجهة مرتقبة ضمن نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.

وفاز الزمالك على الترجي التونسي 30-22 ضمن نصف نهائي المسابقة ليحجز مقعده بالمباراة النهائية.

فيما حسم فريق رجال الأهلي لكرة اليد تأهله إلى نهائي كأس الكؤوس الإفريقية بعد التغلب على منتدى درب السلطان المغربي.

وتغلب الأهلي على المنتدى المغربي بنتيجة 36-23 ضمن منافسات نصف النهائي.

وبذلك يصل الأهلي إلى النهائي للمرة 12 في تاريخه، ويعود للنهائي من جديد بعد الغياب عن النسخة الماضية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

يقام النهائي على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة في الساعة السابعة مساء غدا الجمعة.

وتذاع المباراة عبر قناة النادي الأهلي وقناة أون سبورت.

كما ينقل حساب الاتحاد الإفريقي لكرة اليد على يوتيوب المباراة.