وكيله: لامين لامال سيجدد عقده مع برشلونة.. وسيكون اللاعب الأفضل في العالم

شدد خورخي مينديز وكيل أعمال لامين يامال على أن موكله سيجدد عقده قريبا مع برشلونة.

لامين يامال النادي : برشلونة برشلونة

وينتهي تعاقد يامال مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل.

وقال مينديز في تصريحات نقلتها بي إن سبورتس: " لامين يامال، سعيد في برشلونة".

وأضاف "لامين بالتأكيد سيجدد عقده مع الفريق كما أنه سيكون اللاعب الأفضل في العالم".

ومن المنتظر أن يجتمع مينديز بإدارة نادي برشلونة من أجل الاتفاق حول بنود العقد الجديد والراتب الجديد الذي سيتحصل عليه لامين جمال.

وأشارت التقارير إلى أن عقد لامين يامال الجديد مع برشلونة سيكون حتى عام 2030.

وأوضحت أن لامال سيحصل على راتب سنوي يقدر بـ16 مليون يورو كما سيكون هناك شرط جزائي بقيمة مليار يورو.

صاحب الـ 17 عاما لعب 54 مباراة منذ بداية الموسم بقميص برشلونة وتمكن من تسجيل 18 هدفا وصناعة 25 في جميع البطولات.