"أحلم بالبقاء لنهاية مسيرتي ولكن".. برشلونة يجدد عقد رافينيا

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تجديد عقد نجمه البرازيلي رافينيا حتى صيف 2028.

وقال رافينيا في تصريحاته لموقع النادي عقب التجديد: " حلمي هو البقاء هنا حتى نهاية مسيرتي، وأتمنى أن أتمكن من تحقيق ذلك ولكن في أفضل مستوياتي".

وأضاف "كما قلت دائما: سأقدم كل ما لدي من أجل هذا الشعار، في جميع التدريبات وفي كل المباريات".

وواصل "أحيانا لا أكون في أفضل حالاتي، ولكن الرغبة في الانتصار بهذا القميص هي دائما الهدف الرئيسي".

وأكمل "الآن أنا الأب والقائد والشخص الذي يجب أن يكون أكثر مسؤولية مما كنت عندما وصلت، ليس أنني لم أكن كذلك من قبل ولكن بمرور السنوات تصبح أكثر نضجا".

وأوضح "أتمنى أن أصبح شخصا أفضل ولاعبا أفضل وأن أواصل تسجيل الكثير من الأهداف وصناعة العديد منها، والأهم أن أواصل حصد الكثير من الالقاب".

واختتم "هدفي الشخصي هو الفوز بالألقاب في كل عام والذهاب إلى الاحتفالات لأرى الجماهير سعيدة بما قدمناه خلال الموسم".

ولعب رافينيا 56 مباراة بقميص برشلونة في هذا الموسم، سجل فيها 34 هدفا وصنع 25.

وتوج الجناح مع البلوجرانا بلقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني هذا الموسم.

البرازيلي انضم إلى النادي الكتالوني في صيف 2022 قادما من ليدز يونايتد.

وقبل ذلك حقق لقبي الدوري والسوبر تحت قيادة المدرب السابق تشافي هيرنانديز.