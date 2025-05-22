ماركا: الكشف عن موعد تقديم ألونسو في ريال مدريد

يستعد ريال مدريد لتقديم تشابي ألونسو لاعبه السابق ومدرب باير ليفركوزن الحالي، كمدرب جديد للفريق.

وبحسب صحيفة ماركا، فإن ريال مدريد سيعلن عن ألونسو ويقدمه مدربا للفريق يوم الإثنين المقبل.

ويلعب ريال مدريد آخر مباراة في الموسم تحت قيادة كارلو أنشيلوتي يوم السبت ضد ريال سوسييداد في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

وخسر الميرينجي الدوري وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر لصالح الغريم برشلونة، بينما غادر ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أرسنال.

على الجانب

ونجح ليفركوزن تحت قيادة ألونسو في التتويج بلقب الدوري الألماني لأول مرة ودون هزيمة، لتعد أول مرة ينهي فيها أحد الفرق الدوري الألماني بشكله واسمه الحديث دون هزيمة.

وحسم ليفركوزن حامل لقب الدوري الألماني، المركز الثاني هذا الموسم برصيد 68 نقطة بفارق 8 نقاط خلف المتصدر بايرن ميونيخ.

وتولى ألونسو تدريب ليفركوزن في أكتوبر 2022 حين كان الفريق وقتها في المركز الـ17 في جدول الترتيب.

سكاي سبورت ألمانيا كشفت عن الأسماء المرشحة لخلافة ألونسو، ويظهر ضمن الأسماء المرشحة سيسك فابريجاس مدرب كومو الإيطالي، وإريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد السابق، وتشافي مدرب برشلونة السابق، وأربيلوا مدرب شباب ريال مدريد.

ويستعد ريال مدريد للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر أن ينطلق يوم 14 يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتواجد ريال مدريد في المجموعة الثامنة إلى جانب الهلال السعودي، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي.