ماركا: الكشف عن موعد تقديم ألونسو في ريال مدريد

الخميس، 22 مايو 2025 - 22:17

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو - باير ليفركوزن

يستعد ريال مدريد لتقديم تشابي ألونسو لاعبه السابق ومدرب باير ليفركوزن الحالي، كمدرب جديد للفريق.

وبحسب صحيفة ماركا، فإن ريال مدريد سيعلن عن ألونسو ويقدمه مدربا للفريق يوم الإثنين المقبل.

ويلعب ريال مدريد آخر مباراة في الموسم تحت قيادة كارلو أنشيلوتي يوم السبت ضد ريال سوسييداد في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

أخبار متعلقة:
تيليجراف: ليفركوزن وافق على ترك ألونسو لتدريب ريال مدريد بشكل مجاني تقرير: ألونسو يفضل ماك أليستر على زوبيمندي في ريال مدريد ماركا: بعد أرنولد.. ألونسو يطلب صفقتين لدفاع ريال مدريد قبل كأس العالم للأندية

وخسر الميرينجي الدوري وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر لصالح الغريم برشلونة، بينما غادر ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أرسنال.

على الجانب

ونجح ليفركوزن تحت قيادة ألونسو في التتويج بلقب الدوري الألماني لأول مرة ودون هزيمة، لتعد أول مرة ينهي فيها أحد الفرق الدوري الألماني بشكله واسمه الحديث دون هزيمة.

وحسم ليفركوزن حامل لقب الدوري الألماني، المركز الثاني هذا الموسم برصيد 68 نقطة بفارق 8 نقاط خلف المتصدر بايرن ميونيخ.

وتولى ألونسو تدريب ليفركوزن في أكتوبر 2022 حين كان الفريق وقتها في المركز الـ17 في جدول الترتيب.

سكاي سبورت ألمانيا كشفت عن الأسماء المرشحة لخلافة ألونسو، ويظهر ضمن الأسماء المرشحة سيسك فابريجاس مدرب كومو الإيطالي، وإريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد السابق، وتشافي مدرب برشلونة السابق، وأربيلوا مدرب شباب ريال مدريد.

ويستعد ريال مدريد للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر أن ينطلق يوم 14 يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتواجد ريال مدريد في المجموعة الثامنة إلى جانب الهلال السعودي، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي.

تشابي ألونسو ريال مدريد الدوري الإسباني باير ليفركوزن
نرشح لكم
وكيله: لامين لامال سيجدد عقده مع برشلونة.. وسيكون اللاعب الأفضل في العالم "كرتك كانت فنا".. رسالة فينيسيوس في وداع مودريتش "أحلم بالبقاء لنهاية مسيرتي ولكن".. برشلونة يجدد عقد رافينيا لوكا مودريتش يعلن رحيله من ريال مدريد كوبي: ريال مدريد قرر عدم التجديد لـ مودريتش برشلونة يجدد تعاقد فليك ماركا: إندريك يغيب عن ريال مدريد في مونديال الأندية بسبب الإصابة المحكمة تعاقب 5 من مشجعي بلد الوليد بسبب توجيه إهانات عنصرية لـ فينيسيوس
أخر الأخبار
كرة يد - موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية 23 دقيقة | كرة يد
بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار 37 دقيقة | الكرة المصرية
مواجهة الأهلي حولت موسمه.. لاعب صنداونز: لحظة نصف النهائي علمت أنهم سيحتاجونني ساعة | الكرة الإفريقية
وكيله: لامين لامال سيجدد عقده مع برشلونة.. وسيكون اللاعب الأفضل في العالم ساعة | الكرة الأوروبية
"كرتك كانت فنا".. رسالة فينيسيوس في وداع مودريتش ساعة | الدوري الإسباني
جوميز يفعلها.. الفتح يهزم ضمك ويضمن البقاء في الدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
"أحلم بالبقاء لنهاية مسيرتي ولكن".. برشلونة يجدد عقد رافينيا 2 ساعة | الدوري الإسباني
صلاح: الكل لديه فرصة عادلة في الكرة الذهبية.. والفوز بالدوري مميز لهذا السبب 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر 2 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(23) الترجي.. كأس الكؤوس الإفريقية 3 تركي آل الشيخ يبيع نادي ألميريا الإسباني 4 في الجول يكشف كيف تتحرك الرابطة واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة