كرة يد - الزمالك يفوز على الترجي ويضرب موعدا مع الأهلي في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية

الخميس، 22 مايو 2025 - 22:15

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - الزمالك ضد الترجي

ضرب الزمالك موعدا ناريا مع الأهلي في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية بعد الفوز على الترجي.

وفاز الزمالك على الترجي التونسي 30-22 ضمن نصف نهائي المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الزمالك على الترجي 14-13 بعد أحداث مثيرة وتبادل السيطرة على المباراة بين الفريقين.

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ووسع الزمالك الفارق وسيطر على مجريات الشوط الثاني ونجح في توسيع الفارق إلى 8 أهداف مع نهاية المباراة.

بهذا الفوز ضمن الزمالك التواجد في المباراة النهائية وسيواجه الأهلي مستضيف البطولة.

وحسم فريق رجال الأهلي لكرة اليد تأهله إلى نهائي كأس الكؤوس الإفريقية بعد التغلب على منتدى درب السلطان المغربي.

وتغلب الأهلي على المنتدى المغربي بنتيجة 36-23 ضمن منافسات نصف النهائي.

وبذلك يصل الأهلي إلى النهائي للمرة 12 في تاريخه، ويعود للنهائي من جديد بعد الغياب عن النسخة الماضية.

ويقام النهائي على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة مساء غدا الجمعة.

وسبق وأن حقق الأهلي لقب بطولة كأس الكؤوس 4 مرات من قبل بينما خسر النهائي 7 مرات.

وكانت آخر ألقاب الأهلي بالبطولة في 2021 على حساب وداد سمارة المغربي.

وخسر الأهلي نهائيي نسختين 2022 و2023.

وكان الأهلي قد توج بلقب السوبر الإفريقي قبل انطلاق البطولة.

وحقق الأهلي لقب السوبر الإفريقي للموسم الرابع على التوالي.

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