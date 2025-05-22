الاتحاد السعودي يعلن مواعيد القيد لموسم 2025-26 لجميع المسابقات

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد القيد للموسم الجديد من 2025-26.

ولم يتحدد بعد موعد الموسم الجديد لانطلاقة الدوري السعودي.

القيد في الدوري السعودي 2025-26

ويبدأ القيد في سوق الانتقالات الصيفية في 20 يوليو المقبل وتنتهي في 10 سبتمبر المقبل.

ويبدأ القيد الشتوي في الأول من يناير 2026 وحتى 31 يناير 2026.

القيد في الدرجة الأولى 2025-26

يبدأ القيد في سوق الانتقالات الصيفية في 20 يوليو المقبل وتنتهي في 20 سبتمبر المقبل.

ويبدأ القيد الشتوي في الأول من يناير 2026 وحتى 31 يناير 2026.

وإليكم جميع مواعيد القيد في الكرة السعودية للموسم المقبل

وحصد اتحاد جدة لقب الدوري السعودي 2024-25 ويليه الهلال في سلم الترتيب.

ويتنافس الاتحاد مع القادسية على حصد لقب كأس خادم الحرمين.