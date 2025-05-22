ماييلي: كايزر تشيفز حاول ضمي في يناير.. وأنا في جنوب إفريقيا من أجل أبطال إفريقيا

الخميس، 22 مايو 2025 - 21:55

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - بيراميدز أورلاندو

كشف فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز حقيقة وجود مفاوضات من كايرز تشيفز الجنوب إفريقي لضمه في سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

ويستعد بيراميدز لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد صنداونز الجنوب إفريقي، إذ يقام الذهاب يوم السبت المقبل في بريتوريا بجنوب إفريقيا.

وقال ماييلي عبر موقع "كيك أوف" الجنوب إفريقي: "نصر الدين نابي المدير الفني لكايرز تشيفز تواصل معي في ديسمبر الماضي، لكن هذه ليست لحظة مناسبة للحديث عن هذا الأمر الآن، أنا أركز على نهائي دوري أبطال إفريقيا".

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وأضاف "أريد أن أركز بشكل كامل على النهائي وإنهاء الموسم، ثم سأتحدث عن هذه اللحظة، لكنها ليست أولوية بالنسبة لي".

وأكمل "أنا سعيد هنا وأريد مساعدة الفريق للفوز، وسعيد لهز شباك أورلاندو بايرتس في آخر مواجهة، وسعيد بخوض النهائي الذي يعد الأول لي في دوري الأبطال".

وتابع "لا أستطيع قول إنني سأسجل لكن بالتأكيد سأحاول مساعدة الفريق وهذا سبب وجودي هنا".

الكونغولي صاحب الـ 30 عاما خاض 78 مباراة بقميص بيراميدز في جميع المسابقات سجل 37 هدفا وصنع 7.

وقاد ماييلي بيراميدز لحصد لقب كأس مصر لأول مرة في تاريخ الفريق الموسم الماضي.

فيستون ماييلي بيراميدز
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