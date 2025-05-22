عبد الله السعيد يخوض تدريبات تأهيلية قبل مواجهة بتروجت

خاض عبد الله السعيد لاعب وسط الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الألعاب الرياضية على هامش مران الفريق تحضيرا لمواجهة بتروجت.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت، يوم السبت المقبل، على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

وأدى عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق، تدريبات تأهيلية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة بتروجت.

وجاء ذلك وفقاً للبرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي، لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية.

كما خاض ناصر منسي والمغربي محمود بنتايك أيضا تدريبات تأهيلية في صالة الألعاب الرياضية.

وجاء ذلك وفقاً للبرنامج الموضوع للثنائي بسبب الإصابات المختلفة التي يعاني منها اللاعبان، ويشكو ناصر منسي من إصابة في العضلة الخلفية، في حين يعاني محمود بنتايج من إصابة في العضلة الأمامية.

وفي نفس السياق أدى نبيل عماد مجموعة من التدريبات التأهيلية داخل أرضية الملعب على هامش المران اليوم الخميس، بجانب جزء داخل صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف الجهاز الطبي، بسبب معاناته من إجهاد عضلي.

وسيلعب الزمالك أمام بتروجت وفاركو بالجولتين الأخيرتين من مسابقة الدوري يومي 24 و31 مايو الجاري على الترتيب.

فيما يخوض مواجهة بيراميدز المرتقبة بنهائي كأس مصر يهزم 5 يونيو المقبل.