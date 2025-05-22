انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(22) الترجي.. الأبيض إلى نهائي كأس الكؤوس الإفريقية

كرة يد - للمرة الـ 12.. الأهلي يتأهل لنهائي كأس الكؤوس منتظرا الزمالك أو الترجي

انتهت كرة يد - الأهلي (36)- (23) المنتدى المغربي.. الأحمر في النهائي

كرة يد - إنجاز تاريخي.. سيدات الأهلي إلى نهائي كأس الكؤوس للمرة الأولى

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