انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(22) الترجي.. الأبيض إلى نهائي كأس الكؤوس الإفريقية
الخميس، 22 مايو 2025 - 20:31
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.
وينتظر الأهلي الفائز من مباراة الزمالك والترجي لمواجهته في المباراة النهائية للبطولة.
لمتابعة مباراة الزمالك والترجي دقيقة بدقيقة اضغط هنا.
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نهاية المباراة: الزمالك 30-22 الترجي
الدقيقة 25: الزمالك 26-22 الترجي
الدقيقة 15: الزمالك 23-19الترجي
الدقيقة 10: الزمالك 20-17 الترجي
الدقيقة 5: الزمالك 18-15الترجي
الشوط الثاني
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الشوط الأول: 14-13
الدقيقة 24: الزمالك 11-10 الترجي
الدقيقة 20: الزمالك 10- 8 الترجي
انطلاق المباراة
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