مران الزمالك - ماهر وجهاد يشاركان في جزء من التدريبات.. وعودة محمد السيد

الخميس، 22 مايو 2025 - 20:06

كتب : إبراهيم رمضان

ناصر ماهر - سيف الجزيري - الزمالك

يواصل فريق الزمالك تحضيراته لخوض مواجهة بتروجت ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت، يوم السبت المقبل، على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

وانتظم محمد السيد لاعب وسط الفريق، في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة بتروجت.

أخبار متعلقة:
سالم: غياب الزمالك عن اجتماع الرابطة بسبب التمييز.. والرمادي يحدد موقف زيزو من الكأس خبر في الجول - الزمالك يستعيد خدمات محمود جهاد أمام بيراميدز خبر في الجول - بعد جوميز.. ميشالاك يتقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك في فيفا يانج أفريكانز لـ في الجول: عرض الزمالك لضم مزيزي لا يحقق طموحتنا.. والمفاوضات مستمرة

جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من المشاركة مع منتخب مصر للشباب في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر.

كما خاض لاعبو الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية خاصة خلال المران، وتم التركيز خلال الفقرة على رفع المعدل البدني للاعبين خاصة بعد حصول الفريق على راحة سلبية بالأمس عقب انتهاء معسكر الإسماعيلية.

وقاد محمد الشافعي المعد البدني بالفريق، هذه الفقرة التي استمرت لمدة 20 دقيقة، وقام الجهاز المعاون بتدوين كافة الملاحظات للوقوف على حالة اللاعبين البدنية.

كما شهدت تدريبات الفريق مشاركة ناصر ماهر ومحمود جهاد ثنائي الأبيض في جزء من التدريبات.

وشارك ناصر ماهر ومحمود جهاد في الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب جزء من تدريبات الكرة مع باقي لاعبي الفريق، في إطار تجهيزهما للمشاركة بصورة كاملة مع الفريق.

ويخضع الثنائي لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، بسبب معاناتهما في وقت سابق من إصابات مختلفة، حيث عاني ناصر ماهر من إصابة في كاحل القدم، ومحمود جهاد من إصابة في العضلة الخلفية وآلام أسفل الظهر.

وسيلعب الزمالك أمام بتروجت وفاركو بالجولتين الأخيرتين من مسابقة الدوري يومي 24 و31 مايو الجاري على الترتيب.

فيما يخوض مواجهة بيراميدز المرتقبة بنهائي كأس مصر يهزم 5 يونيو المقبل.

ناصر ماهر خاض مع الزمالك 19 مباراة بالموسم الحالي وسجل هدفين وصنع مثلهما.

الزمالك بتروجت الدوري المصري
نرشح لكم
ماييلي: كايزر تشيفز حاول ضمي في يناير.. وأنا في جنوب إفريقيا من أجل أبطال إفريقيا عبد الله السعيد يخوض تدريبات تأهيلية قبل مواجهة بتروجت اتحاد الكرة لـ في الجول: لم نتطرق لتأثير كأس العرب على التصنيف.. ولسنا قلقين من النتائج في الجول يكشف كيف تتحرك الرابطة واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة الختام 12 يونيو.. الكشف عن مواعيد المربع الذهبي ونهائي كأس عاصمة مصر عمرو أدهم: نعمل على تسويات مستحقات جوميز ونداي.. وفيفا لم يصدر قرارا في شكوى ميشالاك زبير بيه: اتفقت مع الخطيب على مباراة ودية بين النجم والأهلي ضمن احتفالات المئوية محامي رمضان صبحي: الحكم النهائي بشأن أزمة عينة المنشطات قبل شهرين
أخر الأخبار
مواجهة الأهلي حولت موسمه.. لاعب صنداونز: لحظة نصف النهائي علمت أنهم سيحتاجونني 8 دقيقة | الكرة الإفريقية
وكيله: لامين لامال سيجدد عقده مع برشلونة.. وسيكون اللاعب الأفضل في العالم 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
"كرتك كانت فنا".. رسالة فينيسيوس في وداع مودريتش 17 دقيقة | الدوري الإسباني
جوميز يفعلها.. الفتح يهزم ضمك ويضمن البقاء في الدوري السعودي 53 دقيقة | سعودي في الجول
"أحلم بالبقاء لنهاية مسيرتي ولكن".. برشلونة يجدد عقد رافينيا ساعة | الدوري الإسباني
صلاح: الكل لديه فرصة عادلة في الكرة الذهبية.. والفوز بالدوري مميز لهذا السبب ساعة | الدوري الإنجليزي
ماركا: الكشف عن موعد تقديم ألونسو في ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
كرة يد - الزمالك يفوز على الترجي ويضرب موعدا مع الأهلي في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر 2 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(23) الترجي.. كأس الكؤوس الإفريقية 3 تركي آل الشيخ يبيع نادي ألميريا الإسباني 4 خبر في الجول – الزمالك يتفق مع ZAT على فسخ العقد وديا.. والبديل في نابولي