مران الزمالك - ماهر وجهاد يشاركان في جزء من التدريبات.. وعودة محمد السيد

يواصل فريق الزمالك تحضيراته لخوض مواجهة بتروجت ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت، يوم السبت المقبل، على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

وانتظم محمد السيد لاعب وسط الفريق، في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة بتروجت.

جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من المشاركة مع منتخب مصر للشباب في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر.

كما خاض لاعبو الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية خاصة خلال المران، وتم التركيز خلال الفقرة على رفع المعدل البدني للاعبين خاصة بعد حصول الفريق على راحة سلبية بالأمس عقب انتهاء معسكر الإسماعيلية.

وقاد محمد الشافعي المعد البدني بالفريق، هذه الفقرة التي استمرت لمدة 20 دقيقة، وقام الجهاز المعاون بتدوين كافة الملاحظات للوقوف على حالة اللاعبين البدنية.

كما شهدت تدريبات الفريق مشاركة ناصر ماهر ومحمود جهاد ثنائي الأبيض في جزء من التدريبات.

وشارك ناصر ماهر ومحمود جهاد في الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب جزء من تدريبات الكرة مع باقي لاعبي الفريق، في إطار تجهيزهما للمشاركة بصورة كاملة مع الفريق.

ويخضع الثنائي لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، بسبب معاناتهما في وقت سابق من إصابات مختلفة، حيث عاني ناصر ماهر من إصابة في كاحل القدم، ومحمود جهاد من إصابة في العضلة الخلفية وآلام أسفل الظهر.

وسيلعب الزمالك أمام بتروجت وفاركو بالجولتين الأخيرتين من مسابقة الدوري يومي 24 و31 مايو الجاري على الترتيب.

فيما يخوض مواجهة بيراميدز المرتقبة بنهائي كأس مصر يهزم 5 يونيو المقبل.

ناصر ماهر خاض مع الزمالك 19 مباراة بالموسم الحالي وسجل هدفين وصنع مثلهما.