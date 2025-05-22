اتحاد الكرة لـ في الجول: لم نتطرق لتأثير كأس العرب على التصنيف.. ولسنا قلقين من النتائج

الخميس، 22 مايو 2025 - 19:28

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد منتخب الجزائر - كأس العرب

أجاب مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم على التسأولات الدائرة بشأن تأثير المشاركة بالمنتخب الثاني خلال بطولة كأس العرب على تصنيف منتخب مصر.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وقال مصدر باتحاد الكرة لـ FilGoal.com : "تأثير المشاركة في كأس العرب بالمنتخب الثاني على تصنيف منتخب مصر؟ لم نتطرق لهذا الأمر لأن في الأساس منتخب مصر لابد أن يشارك في كأس العرب بسبب المداخيل المالية الكبيرة".

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وأوضح "نرى أن المنتخب لن يتعرض لخسائر في البطولة لأن سيكون هناك استعداد جيد سواء بمعسكرات أو قوام لاعبين وتنسيق مع الأندية، لذلك فلسنا قلقين حيال الأمر".

وأعلن حلمي طولان المتحدث باسم اللجنة الفنية في اتحاد كرة القدم تكليفه بقيادة منتخب مصر في كأس العرب.

وسيتم سحب قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025 الساعة الواحدة ظهراً يوم السبت 24 من شهر مايو الجاري.

وستنظم قطر البطولة في أعوام 2025 و2029 2033 أي قبل عام من كل نسخة كأس عالم.

وستقام البطولة بنظام الدعوات على أن تلعب المباريات خارج الأجندة الدولية.

وكانت بطولة كأس العرب قد أقيمت للمرة الأخيرة في عام 2021 وشهدت تتويج منتخب الجزائر باللقب.

وحصلت مصر على المركز الرابع في النسخة الماضية من البطولة والتي شهدت عدم مشاركة المحترفين في أوروبا مع المنتخبات.

ويحمل منتخب العراق الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس العرب بأربع نسخ.

كأس العرب منتخب مصر حلمي طولان
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