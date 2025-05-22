كرة نسائية - اتحاد الكرة يوافق على تعديل موعد كأس السوبر

الخميس، 22 مايو 2025 - 19:00

كتب : محمود حمدي

فريق مسار للكرة النسائية

حسم الاتحاد المصري لكرة القدم الجدل حول موعد إقامة نهائي كأس السوبر للكرة النسائية.

وينتظر مسار بطل الدوري، الفائز من مباراة الأهلي ووادي دجلة بنهائي كأس مصر لمواجهته بالسوبر.

وأعلن اتحاد الكرة موافقته على على إقامة مباراة كأس السوبر للكرة النسائية بداية الموسم الكروي الجديد 2025-2026بدلا من يوم 30 مايو الجارى.

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وكان من المقرر إقامة مباراة كأس السوبر يوم 30 مايو قبل أن يوافق على مقترح إقامته بداية الموسم المقبل.

وينتظر مسار الفائز من مباراة وادي دجلة والأهلي في نهائي كأس مصر للكرة النسائية غدا الجمعة.

وتقام المباراة في الموعد المحدد لها سلفا في تمام الرابعة من عصر الجمعة المقبل الموافق 23 من شهر مايو الجاري.

وتأهلت سيدات الأهلي ووادي دجلة إلى نهائي كأس مصر للسيدات لموسم 2024-25.

وتفوقت سيدات الأهلي على مسار في نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 4-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف.

فيما انتصر وادي دجلة على زد في المباراة الثانية بنتيجة 1-0.

وتفوق الأهلي في طريقه على المعادي واليخت ثم مسار.

فيما تفوق دجلة على البنك الأهلي ثم زد للوصول للنهائي.

يذكر أن مسار حسم لقب الدوري المصري سيدات قبل جولة على النهاية بعد منافسة قوية من الأهلي الذي يخوض أول موسم له في منافسات الكرة النسائية.

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