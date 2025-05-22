الختام 12 يونيو.. الكشف عن مواعيد المربع الذهبي ونهائي كأس عاصمة مصر

أعلنت رابطة الأندية المصرية مواعيد مباريات نصف نهائي ونهائي كأس عاصمة مصر 2024-25.

وتقام مباريات نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، فيما سيقام النهائي يوم 12 يونيو المقبل.

وجاءت مواعيد نصف النهائي لكأس عاصمة مصر

الذهاب

4 يونيو 2025

الإسماعيلي × سيراميكا كليوباترا – استاد الإسماعيلية – الثامنة مساءً

البنك الأهلي × إنبي – استاد القاهرة – الثامنة مساءً

الإياب

8 يونيو 2025

سيراميكا كليوباترا × الإسماعيلي – استاد المقاولون العرب – الثامنة مساءً

إنبي × البنك الأهلي – استاد بتروسبورت – الثامنة مساءً

مباراة المركز الثالث: 12 يونيو في الخامسة مساءً ويتم تحديد الملعب المستضيف لاحقًا.

مباراة النهائي: 12 يونيو في الثامنة مساءً ويتم تحديد الملعب المستضيف لاحقًا.

وبذلك سيقام النهائي يوم 12 يونيو المقبل بدلا من 14 يونيو كما كان محددا من قبل.

وتوج مودرن سبورت بلقب أول نسخة فيما فاز سيراميكا كليوباترا بلقب آخر نسختين.