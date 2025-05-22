مؤتمر كونتي: أنا متخصص في الانتصارات والهزائم.. ولا أريد أن ينسى الناس مسيرتي

الخميس، 22 مايو 2025 - 17:50

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي - توتنام

أصر أنطونيو كونتي المدير الفني لـ نابولي الإيطالي على أنه متخصص في الانتصارات وأيضا الهزائم قبل الوصول للجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

ويتصدر نابولي الترتيب بفارق نقطة عن إنتر حامل اللقب في الجولة الأخيرة التي ستقام غدا الجمعة، حيث سيلتقي نابولي مع كالياري فيما سيواجه إنتر خصمه كومو.

ويسعى كونتي لمنح نابولي لقب الدوري الإيطالي للمرة الرابعة في تاريخه، بينما سيحاول رفع اللقب للمرة الخامسة في مسيرته التدريبية بواقع 3 مع يوفنتوس و1 مع إنتر.

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وقال كونتي في المؤتمر الصحفي: "نحن مسؤولين عن منح نابولي وجماهيره شيئا جميلا وتاريخيا".

وأضاف "ربما أن متخصص في الانتصارات لكن أيضا في الهزائم، ومسيرتي تتحدث عن نفسها".

وأوضح "إذا نظرت لكل شيء، لقد خسرت 3 نهائيات لدوري أبطل أوروبا ونهائي كأس العالم ونهائي يورو ونهائي كأس الاتحاد الأوروبي، وربما بإمكاني إيجاد المزيد".

وتابع "أحاول مساعد الفريق واللاعبين، لا أريد أن ينسى الناس مسيرتي، هناك انتصارات وهزائم، هذه الهزائم هي ما تجعلك أكثر صلابة وأحيانا قاسيا وهذا ما يجعلني قويا أحيانا".

وعن غيابه عن حضور المباراة الأخيرة أجاب قائلا: "الأمر يؤلمني لعدم وجودي في الملعب، بعد هذا الموسم أريد أن أكون مع الجماهير لقيادة الفريق لكنني أثق في طاقمي دائما وفي الجماهير والأجواء، وحتى إذا شاهدت المباراة من المدرجات فأن قلبي سيكون معهم".

ولن يتواجد كونتي في أرض الملعب بسبب تلقيه بطاقة حمراء خلال مباراة بارما الأخيرة.

وأتم "مررنا بأسبوع قصير لكنه مليء بالمشاعر، هذه أهم مباراة في الموسم، قبلها اعتدنا قول إنها مباراة مهمة لكن بلا شك هذه المباراة تحدد الموسم، أنه يحدد نوع الموسم سواء كان ممتازا أو استثنائيا".

ويأمل نابولي تحقيق لقب الدوري الإيطالي للمرة الثانية خلال 3 مواسم، إذ توج بلقب 2022-23 تحت قيادة لوتشيانو سباليتي.

أنطونيو كونتي نابولي إنتر الدوري الإيطالي
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