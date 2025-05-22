كرة يد - للمرة الـ 12.. الأهلي يتأهل لنهائي كأس الكؤوس منتظرا الزمالك أو الترجي

الخميس، 22 مايو 2025 - 17:14

كتب : FilGoal

فريق الأهلي - كرة يد

حسم فريق رجال الأهلي لكرة اليد تأهله إلى نهائي كأس الكؤوس الإفريقية بعد التغلب على منتدى درب السلطان المغربي.

وتغلب الأهلي على المنتدى المغربي بنتيجة 36-23 ضمن منافسات نصف النهائي.

وبذلك يصل الأهلي إلى النهائي للمرة 12 في تاريخه، ويعود للنهائي من جديد بعد الغياب عن النسخة الماضية.

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وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة الزمالك ضد الترجي لملاقاته في النهائي.

ويقام النهائي على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة مساء غدا الجمعة.

وسبق وأن حقق الأهلي لقب بطولة كأس الكؤوس 4 مرات من قبل بينما خسر النهائي 7 مرات.

وكانت آخر ألقاب الأهلي بالبطولة في 2021 على حساب وداد سمارة المغربي.

وخسر الأهلي نهائيي نسختين 2022 و2023.

وكان الأهلي قد توج بلقب السوبر الإفريقي قبل انطلاق البطولة.

وحقق الأهلي لقب السوبر الإفريقي للموسم الرابع على التوالي.

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