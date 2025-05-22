ارتبط اسمه بالأهلي من قبل.. أيك أثينا يعلن ضم ديريك كوتيسا

الخميس، 22 مايو 2025 - 16:54

كتب : FilGoal

ديريك كوتيسا - أيك أثينا

أعلن نادي أيك أثينا اليوناني ضم السويسري ديريك كوتيسا في صفقة انتقال حر.

ولم يكشف النادي اليوناني مدة تعاقده مع كوتيسا.

وكان قد ارتبط اسم كوتيسا بالانضمام إلى الأهلي في يناير الماضي.

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واختتم كوتيسا مشواره مع فريقه سيرفيت السويسري ليصبح لاعبا بين صفوف أيك أثينا.

وكشف موقع PARAPOLITIKA اليوناني في وقت سابق أن ديريك كوتيسا قد اجتاز الكشف الطبي.

ويستعد أيك أثينا لإعلان مدير فني جديد وإنهاء تعاقده مع ماتياس ألميدا.

وانتهى تعاقد كوتيسا مع سيرفيت بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

وشارك كوتيسا في 40 مباراة بقميص سيرفيت منذ بداية الموسم الجاري وتمكن من تسجيل 15 هدفا وصناعة 5 أهداف.

كوتيسا كان هدفا للأهلي لضمه خلال شهر يناير الماضي ولكن الصفقة لم تتم.

وارتبط اسم كوتيسا بعد ذلك بالانتقال إلى الأهلي أو الزمالك بعد نهاية تعاقده مع سيرفيت السويسري.

أيك أثينا ديريك كوتيسا سيرفيت
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