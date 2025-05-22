عمرو أدهم: نعمل على تسويات مستحقات جوميز ونداي.. وفيفا لم يصدر قرارا في شكوى ميشالاك

الخميس، 22 مايو 2025 - 16:17

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

أوضح عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك التفاصيل الجديدة بشأن المستحقات المالية المتأخرة في بعض القضايا التي لم تنته بعد.

وقال عمرو أدهم عبر المركز الإعلامي للنادي: "شكوى ميشالاك ضد الزمالك قُدمت منذ رحيله ونعلم بها ولم يصدر فيفا أي قرار بشأنها".

وأضاف "نعمل حاليا على تسوية مستحقات جوزيه جوميز خاصة وأنه أنهى عقده ورحل مباشرة قبل تسوية مستحقاته وكذلك إبراهيما نداي".

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وأتم "ننتظر خطابا من فيفا في الأيام المقبلة بنهاية قضية باتشيكو ورفع إيقاف القيد بسببها، بعدما تلقينا خطابا من محامي المدرب البرتغالي بحصوله على مستحقاته".

وتقدر مستحقات ميشالاك المتأخرة بـ 700 ألف دولار، وينص تعاقد البولندي مع الزمالك على تقاضيه على 770 ألف دولار في الموسم.

وكان مقررًا أن يستمر عقد ميشالاك في صفوف الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري معارا من أحد السعودي.

ولعب ميشالاك 14 مباراة بقميص الزمالك وصنع هدفين.

وكان الزمالك قد أتم تعاقده مع جوميز في فبراير 2024، وعقب 10 أشهر أعلن المدرب البرتغالي رحيله.

وكانت مواجهة إنييمبا في نيجيريا آخر مباراة قاد جوميز فيها الزمالك، والتي كانت بالجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد أعلن تسديد غراماتي كل من خالد بو طيب لاعب الفريق السابق وجايمي باتشيكو مدرب النادي الأسبق.

وجاءت المستحقات التي سددها الزمالك للأندية والمدربين واللاعبين السابقين على النحو التالي:

مليون و517 ألف و800 دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

512 ألف و390 دولار لنادي كاراكاس الفنزويلي، والخاصة بصفقة البنيني سامسون أكينيولا.

24 ألف و364 دولار لنادي ليون 36 النيجيري عبارة عن حق الرعاية في البنيني سامسون أكينيولا.

83 ألف و455 دولار مستحقات مساعدي البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

340 ألف و130 دولار عبارة عن مستحقات الغاني بنجامين أتشيمبونج.

2 مليون و819 ألف دولار عبارة عن مستحقات المغربي خالد بوطيب.

46 ألف و398 دولار للمغربي أحمد بلحاج.

68 ألف دولار للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

مليون و141 ألف و280 دولار عبارة عن مستحقات للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لفريق الكرة.

ووصل إجمالي ما سدده مجلس الإدارة من غرامات للأندية واللاعبين والمدربين السابقين حوالي 6 ملايين و522ألف و913 دولار.

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