تقرير: تين هاج يقترب من تدريب ليفركوزن

يقترب الهولندي إريك تين هاج من تدريب باير ليفركوزن حسب تقارير هولندية.

وأوضح تقرير موقع SN الهولندي أن تين هاج مرشح بقوة لتدريب ليفركوزن خلفا لتشابي ألونسو الذي أعلن رحيله عن النادي قبل أيام.

وذكر التقرير أن المفاوضات بين الطرفين وصلت لمراحلها النهائية.

ولفت التقرير إلى أن الإسباني سيسك فابريجاس أيضًا من أبرز المرشحين لتدريب الفريق الألماني.

في أكتوبر الماضي، رحل تين هاج عن تدريب مانشستر يونايتد.

وتم تعيين إريك في أبريل 2022 وقاد النادي إلى لقبين محليين، حيث فاز بكأس رابطة المحترفين في عام 2023 وكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2024.

وقاد تين هاج مانشستر يونايتد في 128 مباراة بمختلف المسابقات.

وحقق الفوز في 72 مواجهة، وتعادل في 20، وخسر 36.

وسجل لاعبو يونايتد 234 هدفا تحت قيادة الهولندي، واهتزت شباكهم بـ180 هدفا.