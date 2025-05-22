مباشر كرة يد - الأهلي (30)- (17) المنتدى المغربي.. الشوط الثاني

الخميس، 22 مايو 2025 - 15:23

كتب : FilGoal

الأهلي - كرة يد

يواجه الأهلي فريق المنتدى المغربي ضمن منافسات نصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.

وينتظر الفائز، المتأهل من مواجهة الزمالك ضد الترجي لملاقاته في النهائي غدا الجمعة.

لمشاهدة المباراة من هنا.

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ق18 تقدم الأهلي بنتيجة 30-17

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 19--10.

ق19:48 التفوق الأهلاوي مستمر 13-7

ق12:30 تقدم الأهلي 7-4

انطلاق المباراة

كرة يد الأهلي كأس الكؤوس
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