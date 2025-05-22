انتهت كرة يد - الأهلي (36)- (23) المنتدى المغربي.. الأحمر في النهائي

يواجه الأهلي فريق المنتدى المغربي ضمن منافسات نصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.

وينتظر الفائز، المتأهل من مواجهة الزمالك ضد الترجي لملاقاته في النهائي غدا الجمعة.

لمشاهدة المباراة من هنا.

----------------------

نهاية المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 36-23

ق18 تقدم الأهلي بنتيجة 30-17

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 19--10.

ق19:48 التفوق الأهلاوي مستمر 13-7

ق12:30 تقدم الأهلي 7-4

انطلاق المباراة