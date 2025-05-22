يد - مهاب سعيد ينافس على جائزة أجمل هدف في موسم الدوري الفرنسي
الخميس، 22 مايو 2025 - 14:37
كتب : FilGoal
ينافس مهاب سعيد لاعب منتخب مصر لكرة اليد ونيم على جائزة أفضل هدف في موسم 2024-2025 من الدوري الفرنسي.
ويحاول الدولي المصري الفوز بالجائزة بهدفه المدهش الذي سجله في مرمى نانت.
وسجل مهاب هدفه الرائع من بعد منتصف الملعب بقليل مع انطلاق صافرة نهاية الشوط الأول من اللقاء.
ويتنافس مهاب على الجائزة من 4 لاعبين آخرين.
May 21, 2025
يذكر أن مهاب سعيد غاب عن المشاركة مع منتخب مصر في بطولة العالم لكرة اليد 2025 يناير الماضي بسبب الإصابة.
وخضع مهاب لعملية جراحية في القدم لعلاج كسر في إحدى عظام قدمه.
وغاب مهاب لمدة 3 أشهر بسبب هذه الإصابة.
يذكر أن سيف الدرع لاعب ليموج ينافس على جائزة أفضل صانع ألعاب في موسم الدوري الفرنسي.
نرشح لكم
مباشر كرة يد - الزمالك (3)-(1) الترجي.. كأس الكؤوس الإفريقية كرة يد - للمرة الـ 12.. الأهلي يتأهل لنهائي كأس الكؤوس منتظرا الزمالك أو الترجي انتهت كرة يد - الأهلي (36)- (23) المنتدى المغربي.. الأحمر في النهائي كرة يد - إنجاز تاريخي.. سيدات الأهلي إلى نهائي كأس الكؤوس للمرة الأولى مواعيد مباريات الخميس 22 مايو 2025.. نصف نهائي كأس الكؤوس لليد وصراع الهبوط بالسعودية يد - الاتحاد المصري يعلن مشاركة الزمالك كمستضيف والأهلي كبطل إفريقيا في مونديال الأندية كرة يد - مصدر من الأهلي لـ في الجول: سنختار مجموعتنا بمونديال الأندية مصدر من الزمالك لـ في الجول: الاتحاد الدولي وافق على مشاركتنا في مونديال الأندية لليد