يد - مهاب سعيد ينافس على جائزة أجمل هدف في موسم الدوري الفرنسي

الخميس، 22 مايو 2025 - 14:37

كتب : FilGoal

مهاب سعيد مصر ضد الجزائر - كرة يد

ينافس مهاب سعيد لاعب منتخب مصر لكرة اليد ونيم على جائزة أفضل هدف في موسم 2024-2025 من الدوري الفرنسي.

ويحاول الدولي المصري الفوز بالجائزة بهدفه المدهش الذي سجله في مرمى نانت.

وسجل مهاب هدفه الرائع من بعد منتصف الملعب بقليل مع انطلاق صافرة نهاية الشوط الأول من اللقاء.

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ويتنافس مهاب على الجائزة من 4 لاعبين آخرين.

يذكر أن مهاب سعيد غاب عن المشاركة مع منتخب مصر في بطولة العالم لكرة اليد 2025 يناير الماضي بسبب الإصابة.

وخضع مهاب لعملية جراحية في القدم لعلاج كسر في إحدى عظام قدمه.

وغاب مهاب لمدة 3 أشهر بسبب هذه الإصابة.

يذكر أن سيف الدرع لاعب ليموج ينافس على جائزة أفضل صانع ألعاب في موسم الدوري الفرنسي.

مهاب سعيد نيم الدوري الفرنسي لكرة اليد
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