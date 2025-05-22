كرة يد - إنجاز تاريخي.. سيدات الأهلي إلى نهائي كأس الكؤوس للمرة الأولى

حقق فريق سيدات الأهلي لكرة اليد إنجازا تاريخيا بعد حسم التأهل لنهائي كأس الكؤوس الإفريقية للمرة الأولى في التاريخ.

وتغلب فريق سيدات الأهلي على جمعية الساحل التونسي في مباراة مثيرة حسمت في الثواني الأخيرة.

ونجح فريق سيدات الأهلي في تحقيق الفوز بنتيجة 22-20 وتحويل تأخره مع بداية الشوط الثاني إلى فوز في النهاية.

وتألقت جهاد وائل حارسة مرمى الأهلي في الشوط الثاني بالتصدي لأكثر من تسديدة لينجح الأحمر في تحويل تأخره لفوز.

وحصدت جهاد وائل جائزة أفضل لاعبة في المباراة بعدما قادت الأهلي للانتصار.

وينتظر الأهلي المتأهل من مواجهة سيدات بترو أتليتكو أمام بريميرو دي أجوستو ليواجه أحدهما في المباراة النهائية.

وتقام المباراة النهائية غدا الجمعة.

وكان الأهلي قد حقق برونزية آخر نسختين، بينما توج بريميرو دي أجوستو بلقب النسخة الماضية، وبترو أتليتكو بالنسخة السابقة لها.

وتغلب فريق سيدات الأهلي على بريميرو دي أجوستو في مرحلة المجموعات.

ويعتبر بترو أتليتكو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 10 ألقاب.

وكان نادي هليوبوليس هو المصري الوحيد الذي توج بفضية البطولة من قبل وذلك عندما أقيمت بمشاركة 3 فرق فقط في 1985 وخسر اللقب لصالح جراسهوبر أويري النيجيري.