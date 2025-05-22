كوبي: ريال مدريد قرر عدم التجديد لـ مودريتش

الخميس، 22 مايو 2025 - 14:22

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ريال مدريد

أوضحت إذاعة كوبي أن نادي ريال مدريد قرر عدم التجديد لنجمه المخضرم لوكا مودريتش.

وينتهي عقد مودريتش - 39 عاما - مع النادي الملكي بنهاية الموسم الجاري.

وذكر التقرير أن القرار جاء من إدارة النادي، وليس قرار تشابي ألونسو المدرب الجديد المنتظر تعيينه بعد رحيل كارلو أنشيلوتي.

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وإذا لم يتغير شيء، سيخوض لوكا مودريتش مباراته الأخيرة ضد ريال سوسيداد في سنتياجو برنابيو يوم السبت، حسب التقرير.

ولفت التقرير إلى أن النجم الكرواتي يشعر بأن النادي لا يريد الاحتفاظ به في ظل عدم تواصل الإدارة معه من أجل تمديد عقده كما حدث في المواسم الأخيرة.

قبل أسابيع، أفادت جريدة أس أن نادي ريال مدريد قرر تمديد عقدي لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز حتى يوليو المقبل.

وذكر التقرير أن ريال مدريد أقدم على هذه الخطوة حتى يتمكن الثنائي من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ويتنافس ريال مدريد ضمن 32 ناديا على لقب البطولة خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

ويتواجد الميرينجي ضمن المجموعة الثامنة مع الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

وأشارت تقارير عديدة إلى أن ريال مدريد ينوي تمديد عقد مودريتش لموسم جديد، كما حدث في المواسم الأخيرة.

بينما من المتوقع أن تنتهي رحلة لوكاس فاسكيز مع الملكي بنهاية الموسم الجاري.

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