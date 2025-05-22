بيولي يعد بمنافسة النصر على الألقاب الموسم المقبل

أكد الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب فريق النصر أن كتيبته تستطيع المنافسة على البطولات جميعها الموسم المقبل.

فيما رفض الخوض في أي نقاشات تتعلق بمستقبله.

وقال بيولي بعد الفوز على الخليج 2-0 ضمن الجولة الـ33 من الدوري السعودي: "كانت مباراة صعبة أمام فريق محترم ومنظم، لكننا وُفِّقنا، وسجلنا هدفين، وحققنا انتصارًا مهمًا. الآن نبدأ التحضير لمباراة الفتح".

وأضاف في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية "لن أتحدث عن أي شيء يخص مستقبلي".

وأكمل "تركيزي الآن منصبّ فقط على التحضير للمباراة المقبلة، وهذا ما يهمني في الوقت الراهن".

وعن تقييمه للفريق الموسم الجاري، قال "النصر أظهر الكثير من الإيجابيات في مباريات متعددة، وما ينقصنا فقط الاستمرارية".

وأتم المدرب الإيطالي "الفريق يملك كل المقومات للمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل".

وخرج النصر من موسم 2024-2025 بدون أي ألقاب.