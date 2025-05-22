قائمة ألمانيا - عودة تير شتيجن وفولكروج استعدادا لنصف نهائي الأمم الأوروبية

الخميس، 22 مايو 2025 - 12:51

كتب : FilGoal

منتخب ألمانيا

أعلن يوليان ناجلزمان مدرب منتخب ألمانيا ضم مارك أندري تير شتيجن حارس برشلونة من جديد لقائمة المانشافت بعد عودته من الإصابة.

وذلك استعدادا لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية يونيو المقبل.

القائمة شهدت عودة تير شتيجن رفقة نيكلاس فولكروج الذي عاد من الإصابة أيضا.

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وضم ناجلزمان الثنائي توم بيشوف ونيك فولتمايد لأول مرة.

فيما غاب ستيفان أورتيجا مورينو حارس مانشستر سيتي.

وجاءت قائمة ألمانيا لمباراتي إيطاليا كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن (برشلونة) - أوليفر بومان (هوفنهايم) - ألكسندر نوبل (شتوتجارت)

الدفاع: يوشوا كيميتش (بايرن ميونخ) - يان بيسيك (إنتر) - روبن كوخ (آينتراخت فرانكفورت) - ماكسيمليان ميتيلستاد (شتوتجارت) - ديفيد راوم (لايبزيج) - جوناثان تاه (باير ليفركوزن).

الوسط: كريم أديمي (بوروسيا دورتموند) - أنجيلو ستيلر (شتوتجارت) - توم بيشوف (هوفنهايم) - باسكال جروس (برايتون) - فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن) - ليون جوريتسكا (بايرن ميونخ) - نديم أميري (ماينز) - ليروي ساني (بايرن ميونيخ)

الهجوم: دينيس أونداف ونيك فولتميد (شتوتجارت) - سيرج جنابري (بايرن ميونخ) - نيكلاس فولكروج (وست هام يونايتد)

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه سيسمح للمنتخبات المشاركة في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بتسجيل عدد أكبر من اللاعبين في قائمة المباريات.

وتقام منافسات الدور نصف النهائي في ألمانيا، والتي اكتسبت هذا الحق بعد إقصاء إيطاليا من ربع النهائي.

وسمح يويفا للمنتخبات بتسجيل ما يصل إلى 26 لاعبًا في الدور نصف النهائي من المسابقة بدلاً من 23.

ويعكس هذا متطلبات نهاية الموسم وزيادة النشاط في صيف 2025، حسب يويفا.

وتحددت مواجهات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية في يونيو المقبل على النحو التالي.

نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

ألمانيا × البرتغال

4 يونيو - على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ

إسبانيا وفرنسا

5 يونيو - على ملعب إم إتش بي أرينا في شتوتجارت

المباراة النهائية

8 يونيو - على ملعب أليانز أرينا

مباراة المركز الثالث

8 يونيو - على ملعب إم إتش بي أرينا

ألمانيا مارك أندري تير شتيجن
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