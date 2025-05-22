سالم: غياب الزمالك عن اجتماع الرابطة بسبب التمييز.. والرمادي يحدد موقف زيزو من الكأس

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك غياب ممثلي النادي عن اجتماع الرابطة الأخير بسبب الاعتراض على قراراتها والتمييز بين الأندية.

وتحدث سالم عن مستجدات حالة حسين لبيب الصحية وموقف النادي من الشكاوى الجديدة في فيفا، وإمكانية دخول زيزو قائمة الفريق أمام بيراميدز.

وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عبر قناة إم بي سي مصر: "حسين لبيب عاد إلى مصر بالسلامة بعد إجراء المزيد من الفحوصات الطبية وهو في حاجة للراحة التامة بالوقت الحالي".

وتابع "غياب الزمالك عن اجتماع رابطة الأندية بسبب التمييز وغياب العدالة عن المنافسة، وقرار عدم خصم 6 نقاط كان صادما".

وشدد "لا يوجد تنسيق بين الزمالك وبيراميدز لكنه توافق بين الفرق المتضررة من غياب العدالة".

أما عن موقف النادي من إلغاء الهبوط فأجاب سالم "لا يمكنني الرد على سؤال موقف الزمالك من إلغاء الهبوط حال حضور اجتماع الرابطة، لكنه قرار مجلس إدارة وبالتأكيد كان ليصبح في مصلحة الكرة المصرية".

وأضاف المتحدث الرسمي للزمالك "بعد الانتهاء من المستحقات المالية المتأخرة مع خالد بوطيب وجايمي باتشيكو، لن يكون هناك أزمة في قيد لاعبين بشكل طبيعي، والعلاقة جيدة جدا مع جوميز وهو رحل بطريقة محترمة وسيتم حل أمر مستحقاته بشكل ودي، والأمر نفسه ينطبق على ميشالاك الذي لم يوفق مع الزمالك".

وبسؤاله عن تطورات مفاوضات السعيد أوضح "الزمالك متمسك باستمرار عبد الله السعيد، ولا يوجد صراع كما يتم تصويره لكنها مرحلة مفاوضات وكل طرف لديه طلبات معينة".

وكشف سالم "تم تقديم عرض رسمي من الزمالك في انتظار رد اللاعب".

أما عن مونديال اليد للأندية فقال: "سعداء بمجهود إدارة الزمالك في التواصل مع الاتحاد المصري لكرة اليد، والموافقة على مشاركة الزمالك لكأس العالم للأندية لزيادة جماهيرية البطولة رفقة الأهلي، ونشكر الاتحادين المصري والدولي على القرار".

وشدد "مستمرون في تصعيدنا بالشكوى للمحكمة الرياضية ضد قرار عدم خصم 3 نقاط إضافية من الأهلي بغض النظر عن موقف الدوري".

وأخيرا عن موقف زيزو من نهائي الكأس أجاب "قرار تواجد أحمد زيزو في قائمة الزمالك أمام بيراميدز بنهائي الكأس يخص أيمن الرمادي المدير الفني".

واختتم سالم تصريحاته "زيزو لاعب في الزمالك ووجهة النظر الفنية تعود للجهاز الفني".

وسيلعب الزمالك أمام بتروجت وفاركو بالجولتين الأخيرتين من مسابقة الدوري يومي 24 و31 مايو الجاري على الترتيب.

فيما يخوض مواجهة بيراميدز المرتقبة بنهائي كأس مصر يوم 5 يونيو المقبل.