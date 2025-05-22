ميلان يعلن قميصه الأساسي لموسم 2025-2026.. وموعد ظهوره الأول

أعلن نادي ميلان عن قميصه الأساسي للموسم الجديد 2025-2026 والمقدم من شركة بوما.

وكشف ميلان يوم الخميس عن القميص الجديد المكون من اللونين الأحمر والأسود.

ويكتمل هذا التصميم بشورت أساسي أسود بتفاصيل حمراء، وجوارب سوداء بالكامل.

وأوضح النادي عبر موقعه "طقم ميلان الأساسي لموسم 25/26 هو ترجمة عصرية لما تخيله مؤسسو النادي عندما قالوا (ستكون ألواننا حمراء كالنار، وسوداء كالخوف الذي نُلقيه على خصومنا)".

وشارك في بطولة المادة الدعائية نخبة من لاعبي فريقي الرجال والسيدات.

وسيظهر القميص الجديد لأول مرة في مباراته الأخيرة على أرضه هذا الموسم ضد مونزا.

إذ يلتقي ميلان صاحب المركز التاسع بمونزا الهابط إلى دوري الدرجة الثانية يوم السبت المقبل على ملعب سان سيرو.