تقرير مغربي: الوداد يتوصل لاتفاق لضم أمرابط في مونديال الأندية

الخميس، 22 مايو 2025 - 11:33

كتب : FilGoal

نور الدين أمرابط - النصر - السد

توصل نادي الوداد لاتفاق مبدئي مع الدولي المغربي نور الدين أمرابط للمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية.

وكشف موقع راديو مارس المغربي عن توصل الوداد لاتفاق مع نور الدين أمرابط للمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية.

وبات اللاعب قريبا من التوقيع مع الوداد وأبدى موافقته المبدئية في انتظار استكمال التفاصيل النهائية.

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وينتهي تعاقد أمرابط مع هال سيتي الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري بعد الانضمام للفريق لمدة ستة أشهر قادما من أيك أثينا اليوناني.

ويبلغ نور الدين أمرابط من العمر 38 عاما ويلعب كجناح أيمن وسبق له تمثيل منتخب المغرب في 64 مباراة دولية.

الوداد قرر السفر إلى أمريكا يوم 9 يونيو المقبل، ويأتي ذلك قبل 9 أيام من مواجهة افتتاح الوداد في كأس العالم للأندية أمام مانشستر سيتي يوم 18 يونيو المقبل.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

ويقع الوداد المغربي في المجموعة السابعة بجانب فرق مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين الإماراتي.

ويستهل الوداد مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة مانشستر سيتي مساء يوم 18 يونيو المقبل.

وكان الوداد قد حسم تأهله إلى الكونفدرالية بعد حصد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المغربي.

واستقر نادي الوداد المغربي على خوض فريقه مباراتين وديتين بشهر مايو الجاري ضمن الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم للأندية ضد كل من بورتو وإشبيلية.

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