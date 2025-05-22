النصر ينتظر قرارا مصيريا للتأهل لدوري أبطال آسيا للنخبة

الخميس، 22 مايو 2025 - 11:26

كتب : FilGoal

النصر

ينتظر نادي النصر قرارا مصيريا يحسم تأهله لدوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل، حسبما ذكرت جريدة الرياضية السعودية.

وحسم الصراع على المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل بعد أن ضمن الهلال الحصول على المركز الثاني في الدوري السعودي عقب تعادله مع الوحدة 1-1، الأربعاء، لكن الحسابات والسيناريوهات قد تتغير في حال كسب النصر احتجاجه ضد العروبة.

ورفع الهلال رصيده إلى 72 نقطة معززًا مركزه الثاني، ليشارك في البطولة الآسيوية رفقة اتحاد جدة بطل الدوري، وأهلي جدة حامل لقب النسخة الأولى من البطولة القارية.

أخبار متعلقة:
ميدو: لاعبون في الدوري المصري يتقاضون أكثر من 14 لاعبا بنابولي.. وعرضنا التجديد للسعيد تهنئة للبطل أم مكايدة للغريم؟ صلاح يبارك تتويج توتنام بالدوري الأوروبي ضد مانشستر في الجول يكشف آخر تطورات إصابة ناصر ماهر خبر في الجول - الزمالك يستعيد خدمات محمود جهاد أمام بيراميدز

غير أن الهلال قد يجد نفسه في منافسة مع غريمه التقليدي النصر على المركز الثاني إذا ما تمكن الأخير من إضافة 3 نقاط إلى رصيده من قبول احتجاجه مع امتلاكه فرصة حصد 3 نقاط أخرى في الجولة الأخيرة.

وينتظر النصر قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي بشأن احتجاجه ضد العروبة بعد أن أيدت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرار لجنة الانضباط والأخلاق برفض الاحتجاج من الناحية الموضوعية، مع قبوله شكليًا.

وتقدم النصر باحتجاجه على مشاركة رافع الرويلي حارس مرمى العروبة خلال مواجهة جمعت الفريقين، وخسرها بنتيجة 1-2 ضمن الجولة 23 من منافسات الدوري، مستندًا في ذلك إلى أن الرويلي كان يشغل وظيفة أخرى، ما عدّه مخالفة للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

ورفضت لجنة الانضباط الاحتجاج، مؤكدة صحة مشاركة الرويلي ونظامية تسجيله لاعبًا محترفًا، وبعد تسلّم مسببات قرار الرفض، تقدمت إدارة النصر باستئناف رسمي رفض أيضًا من قبل لجنة الاستئناف، قبل أن يصعّد النصر القضية ويرفعها إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي.

وفي حال تكللت مساعي النصر بالنجاح، وكسب احتجاجه ضد العروبة، فإنه سيرفع رصيده إلى 70 نقطة قبل مباراته أمام الفتح في الجولة الأخيرة، ووقتها سيخوض هذه المواجهة بفرصة الفوز على أمل تعثر الهلال بالخسارة أو التعادل أمام القادسية.

وإذا ما تحقق هذا السيناريو، ووصل النصر إلى النقطة 73 وتوقف الهلال عند 72 نقطة مع ختام الدوري، فإن الأصفر سيضمن المشاركة في البطولة الآسيوية الموسم المقبل إلى جانب اتحاد جدة وأهلي جدة بحسبة المواجهات المباشرة مع الهلال حال تساويهما بالنقاط التي تميل لصالحه كونه تعادل معه 1-1 في الدور الأول، وكسبه 3-1 خلال الدور الثاني.

النصر الهلال
نرشح لكم
بيولي يعد بمنافسة النصر على الألقاب الموسم المقبل الرياضية: نجم أهلي جدة قرر الرحيل هذا الصيف بمشاركة شريف.. رونالدو يقود النصر لاستعادة الانتصارات على حساب الخليج ثالث أهداف ديانج .. الخلود يفوز على الفيحاء بثنائية ويضمن البقاء في الدوري السعودي ماركا: الوداد يحلم بضم رونالدو في كأس العالم للأندية الرياضية: الهلال مستعد لتحمل الشرط الجزائي.. وبرونو يطلب 30 مليون يورو منافس الأهلي - بورتو يقترب من ضم نجم أهلي جدة شكوك حول استمرار فاتح تريم مع الشباب السعودي
أخر الأخبار
مباشر كرة يد - الزمالك (18)-(15) الترجي.. كأس الكؤوس الإفريقية 55 دقيقة | رياضات أخرى
مران الزمالك - ماهر وجهاد يشاركان في جزء من التدريبات.. وعودة محمد السيد ساعة | الكرة المصرية
كل ما تريد معرفته عن حفل تتويج صلاح بجائزة لاعب العام من رابطة الكتاب الإنجليزية.. والقناة الناقلة ساعة | الدوري الإنجليزي
اتحاد الكرة لـ في الجول: لم نتطرق لتأثير كأس العرب على التصنيف.. ولسنا قلقين من النتائج ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف كيف تتحرك الرابطة واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة 2 ساعة | الدوري المصري
كرة نسائية - اتحاد الكرة يوافق على تعديل موعد كأس السوبر 2 ساعة | رياضة نسائية
وكيل ربيعة لـ في الجول: مفاوضات الأهلي توقفت منذ 3 أسابيع.. وندرس عروضا سعودية 3 ساعة | الدوري المصري
الختام 12 يونيو.. الكشف عن مواعيد المربع الذهبي ونهائي كأس عاصمة مصر 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات الرابطة نهائية وإلغاء بنود.. لجنة التظلمات تعلن توصياتها بشأن أزمة القمة 2 الأهلي يكشف لـ في الجول خطوته القادمة بعد قرار التظلمات في أزمة القمة 3 طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر 4 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(23) الترجي.. كأس الكؤوس الإفريقية