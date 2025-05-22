النصر ينتظر قرارا مصيريا للتأهل لدوري أبطال آسيا للنخبة

ينتظر نادي النصر قرارا مصيريا يحسم تأهله لدوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل، حسبما ذكرت جريدة الرياضية السعودية.

وحسم الصراع على المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل بعد أن ضمن الهلال الحصول على المركز الثاني في الدوري السعودي عقب تعادله مع الوحدة 1-1، الأربعاء، لكن الحسابات والسيناريوهات قد تتغير في حال كسب النصر احتجاجه ضد العروبة.

ورفع الهلال رصيده إلى 72 نقطة معززًا مركزه الثاني، ليشارك في البطولة الآسيوية رفقة اتحاد جدة بطل الدوري، وأهلي جدة حامل لقب النسخة الأولى من البطولة القارية.

غير أن الهلال قد يجد نفسه في منافسة مع غريمه التقليدي النصر على المركز الثاني إذا ما تمكن الأخير من إضافة 3 نقاط إلى رصيده من قبول احتجاجه مع امتلاكه فرصة حصد 3 نقاط أخرى في الجولة الأخيرة.

وينتظر النصر قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي بشأن احتجاجه ضد العروبة بعد أن أيدت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرار لجنة الانضباط والأخلاق برفض الاحتجاج من الناحية الموضوعية، مع قبوله شكليًا.

وتقدم النصر باحتجاجه على مشاركة رافع الرويلي حارس مرمى العروبة خلال مواجهة جمعت الفريقين، وخسرها بنتيجة 1-2 ضمن الجولة 23 من منافسات الدوري، مستندًا في ذلك إلى أن الرويلي كان يشغل وظيفة أخرى، ما عدّه مخالفة للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

ورفضت لجنة الانضباط الاحتجاج، مؤكدة صحة مشاركة الرويلي ونظامية تسجيله لاعبًا محترفًا، وبعد تسلّم مسببات قرار الرفض، تقدمت إدارة النصر باستئناف رسمي رفض أيضًا من قبل لجنة الاستئناف، قبل أن يصعّد النصر القضية ويرفعها إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي.

وفي حال تكللت مساعي النصر بالنجاح، وكسب احتجاجه ضد العروبة، فإنه سيرفع رصيده إلى 70 نقطة قبل مباراته أمام الفتح في الجولة الأخيرة، ووقتها سيخوض هذه المواجهة بفرصة الفوز على أمل تعثر الهلال بالخسارة أو التعادل أمام القادسية.

وإذا ما تحقق هذا السيناريو، ووصل النصر إلى النقطة 73 وتوقف الهلال عند 72 نقطة مع ختام الدوري، فإن الأصفر سيضمن المشاركة في البطولة الآسيوية الموسم المقبل إلى جانب اتحاد جدة وأهلي جدة بحسبة المواجهات المباشرة مع الهلال حال تساويهما بالنقاط التي تميل لصالحه كونه تعادل معه 1-1 في الدور الأول، وكسبه 3-1 خلال الدور الثاني.