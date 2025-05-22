اسكواش - عسل لـ في الجول: حققت حلم بطولة العالم.. وويلستروب ساعدني في تغيير عقليتي

أعرب مصطفى عسل عن سعادته بالتتويج بلقب بطولة العام للمرة الأولى في مسيرته بعد الفوز أمام علي فرج في نهائي البطولة التي أقيمت بولاية شيكاغو الأمريكية.

وتوج عسل باللقب بإنجاز تاريخي إذ لم يخسر أي شوط طوال طريقه إلى اللقب، في إنجاز لم يحدث منذ عام 1988.

واعترف عسل بتغييرعقليته والابتعاد عن المشاحنات وأرجع ذلك إلى صغر سنه في السابق وزيادة الحماس.

وقال مصطفى عسل بطل العالم للاسكواش لـ FilGoal.com: "فارق كبير جدا بين تتويجي بلقب بطولة العالم لأول مرة بالموسم الحالي وخسارة النهائي الموسم الماضي في مصر".

وتابع "حاولت قدر الإمكان ألا أتأثر بذلك والحمد لله تمكنت من تحقيق حلمي والتتويج ببطولة العالم".

وشدد "وجود اسمي ضمن سبعة مصريين سبق لهم التتويج بلقب بطولة العالم يجعلني فخورا وألعب بدون ضغوطات الفترة المقبلة، بطولة العالم اللقب الوحيد الذي لم أتمكن من حصده الفترة الماضية وسعيد بالنجاح في حصده أخيرا".

وكشف عسل "لم أعلم أنني حققت إنجازا تاريخيا غائب منذ عام 88 بحصد لقب بطولة العالم دون خسارة أي شوط، هدفي كان اللقب فقط بغض النظر عن نتيجة الأشواط، وتفاجئت بالرقم القياسي بعد البطولة".

أما عن حلم الأولمبياد فأجاب "لا يزال متبقي 3 سنوات على أولمبياد لوس أنجلوس، بالتأكيد نفكر في الأمر لكن لدينا مزيد من الوقت وهناك دعم من وزارة الشباب والاتحاد المصري، وننتظر عدد المشاركين من كل بلد وأتمنى أن يكون 2 على الأقل لحصد مزيد من الميداليات لمصر".

وتم إدراج رياضة الاسكواش في الأولمبياد لأول مرة بنسخة 2028 في لوس أنجلوس.

واختتم عسل تصريحاته "بالفعل هناك تغير في عقليتي بالوقت الحالي عن الفترة الماضية، ربما كنت صغيرا في السن وقتها وحماسي أكبر بكثير، والآن تعاقدت مع الإنجليزي جيمس ويلستروب مدربي وكان مصنف أول عالميا في السابق ومميز في التعامل بتلك المواقف وساعدني في ذلك".