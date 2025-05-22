ميدو: لاعبون في الدوري المصري يتقاضون أكثر من 14 لاعبا بنابولي.. وعرضنا التجديد للسعيد

الخميس، 22 مايو 2025 - 10:23

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الزمالك

انتقد أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك طريقة تقييم اللاعبين ورواتبهم في مصر.

وأشار ميدو إلى أن هناك 14 لاعبا في نابولي يتقاضون أقل من مليون يورو عكس لاعبين في مصر يتقاضون رواتب أكبر.

وقال أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك عبر قناة أون سبورت: "نابولي يقترب من حسم لقب الدوري الإيطالي وعندما راجعت رواتب لاعبيه وجدت أن 14 لاعبا من قائمة الفريق يتقاضون أقل من مليون يورو في الموسم بالضرائب".

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وتابع "هناك فرصة كبيرة أن الأهلي والزمالك وبيراميدز الموسم المقبل يكون لدى كل منهم 7 لاعبين يتقاضون أكثر من المليون يورو".

وشدد "ما هي قيمة اللاعبين وجودتهم وكيف يتم تحديد قيمة اللاعب في الدوري المصري، أتمنى الخير لكل اللاعبين لكن أتمنى أن أفهم من الذي يقيم اللاعبين في مصر".

وبسؤاله عن جديد مفاوضات عبد الله السعيد أوضح "لنكون منصفين فبالأرقام بين أفضل ثنائي في الزمالك خلال آخر 15 مباراة لتغطية المساحات".

وأضاف ميدو "السعيد يحافظ على نفسه رغم التقدم في السن، وطبيعي أن يكون أدائه سيء آخر 4 مباريات لأن الفريق بالكامل مستواه منخفض".

واختتم ميدو تصريحاته "عبد الله السعيد يملك عرضا جيدا جدا من نادي الزمالك في الوقت الحالي للتجديد، وكل مسؤولي الزمالك يتمنون بقاء السعيد، وموقعي لا يسمح بالحديث أكثر من ذلك".

وسيلعب الزمالك أمام بتروجت وفاركو بالجولتين الأخيرتين من مسابقة الدوري يومي 24 و31 مايو الجاري على الترتيب.

فيما يخوض مواجهة بيراميدز المرتقبة بنهائي كأس مصر يوم 5 يونيو المقبل.

ويسعى الزمالك لتجديد تعاقده مع عبد الله السعيد والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وشارك السعيد في 34 مباراة مع الزمالك خلال الموسم الجاري وسجل 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

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