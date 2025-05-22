مواعيد مباريات الخميس 22 مايو 2025.. نصف نهائي كأس الكؤوس لليد وصراع الهبوط بالسعودية

يشهد اليوم الخميس الموافق 22 من شهر مايو 2025 عددا من المباريات في مختلف المسابقات.

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الدوري السعودي

يستمر صراع الهبوط في الدوري السعودي، ويشهد اليوم ثلاث مباريات.

ويستضيف الأخدود فريق الرائد الساعة 7 و5 دقائق ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة ويذاع عبر قناة SSC سبورت إكسترا 1.

بينما يحل الفتح ضيفا على ضمك في تمام السابعة والربع مساء ويذاع عبر قناة SSC سبورت إكسترا 2.

ويقود ضمك المحترف المصري طارق حامد.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة بين أهلي جدة والاتفاق في تمام التاسعة مساء ويذاع عبر قناة SSC سبورت 1.

كرة يد

تقام منافسات نصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية للرجال والسيدات على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

ويواجه فريق سيدات الأهلي نظيره جمعية الساحل التونسي في تمام الواحدة ظهرا.

بينما يلعب سيدات بريميرو دي أجوستو الأنجولي أمام بترو أتليتكو في تمام السادسة مساء.

أما على مستوى الرجال فيلعب الأهلي ضد المنتدى المغربي في الثالثة والنصف عصرا.

وتختتم المباريات بمواجهة بين الزمالك والترجي في الثامنة والنصف مساء.

وتذاع المباريات عبر قناتي الأهلي وأون سبورت.