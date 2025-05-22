فان دي فين يكشف كيف شتت الكرة أمام يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي

كشف الهولندي ميكي فان دي فين مدافع توتنام كيف شتت الكرة من على خط المرمى أمام مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي.

وتوج توتنام بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثالثة في تاريخه ونفض الغبار من خزائنه بالفوز على مانشستر يونايتد في النهائي الذي أقيم في ملعب سان ماميس بإسبانيا.

وقال ميكي فان دي فين لاعب توتنام عبر TNT الإنجليزية: "دائما وضعنا ثقتنا في قائمة الفريق، وكنا نؤمن بأنفسنا رغم مرورنا بموسم شاق".

وأكمل "التشتيت من على خط المرمى؟ رأيت الكرة تتجه للمرمى وكان عليّ الركض نحو المرمى وسألت نفسي كيف سأشتت الكرة لكنني فعلت ذلك، سقطت على ظهري والأرض لم تكن ناعمة".

وأتم "شعور لا يوصف، كان موسما صعبا بالنسبة لي أيضا بسبب الإصابة".

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وحصد توتنام بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2025-2026 كونه بطلا للدوري الأوروبي.

وحقق الديوك اللقب الأوروبي للمرة الثالثة بعد نسختي 1972 و1984 والأن سيضيف لهم 2025.

حقق توتنام اللقب للمرة الثالثة في تاريخه متساويا مع إنتر ميلان وليفربول ويوفنتوس وأتليتكو مدريد كثاني أكثر فريق حقق اللقب بعد إشبيلية صاحب الرقم القياسي بـ 7 ألقاب.

ويعد ذلك أول نهائي يقام بين فريقين أنهيا الموسم خارج المراكز العشرة الأولى في الدوري.

أصبح توتنام أول فريق إنجليزي يواجه منافسا من بلاده في دوريين نهائيين من الدوري الأوروبي، الأول ضد ولفرهامبتون في 1972 وانتصر والثاني ضد مانشستر يونايتد في 2025 وانتصر.

ولأول مرة يخسر مانشستر يونايتد من نفس الخصم 4 مرات في نفس الموسم منذ 40 عاما.

وأصبح مانشستر يونايتد أكثر فريق يخسر نهائيات أوروبية في القرن الحالي بواقع 4 ألقاب من 6 نهائيات بالتساوي مع ليفربول.

وأصبح بوستيكجولو أول أسترالي يتوج ببطولة أوروبية كبرى.

وفي نفس الموسم فك توتنام العقدة رفقة هدافه التاريخي رغم رحيله، إذ حصد كلاهما أول لقب له هذا الموسم، فاز هاري كين بلقب الدوري الألماني وتلاه توتنام بلقب الدوري الأوروبي.

وحقق توتنام اللقب باستحواذ 27.7% و115 تمريرة وهو أقل أرقام حققها فريق توج بلقب بطولة أوروبية في 2009-10.