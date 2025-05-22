أموريم: خطأ واحد كلفنا اللقب.. وعلينا مواصلة العمل

الخميس، 22 مايو 2025 - 01:01

كتب : FilGoal

روبن أموريم - مانشستر يونايتد

أعرب روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، عن خيبة أمله بعد خسارة فريقه أمام توتنام بنهائي الدوري الأوروبي.

وتوج توتنام بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثالثة في تاريخه بالفوز على مانشستر يونايتد 1-0 في النهائي الذي أقيم في ملعب سان ماميس بإسبانيا.

وقال أموريم في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس": "ارتكبنا خطأ واحدا، لكنه كلفنا خسارة المباراة. قدمنا كل ما لدينا من أجل الفوز، لكن في النهاية تلقينا الهزيمة الأولى في البطولة ولم نحقق اللقب".

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وأضاف: "الشوط الأول كان متوازنًا، أما في الشوط الثاني فهاجمنا بكل قوتنا وخلقنا العديد من الفرص. لو سجلنا واحدة فقط منها لاختلفت النتيجة تماما".

واختتم المدير الفني تصريحاته "رغم مرارة هذه الليلة الصعبة، إلا أنها ستمر. علينا أن نواصل العمل لتطوير النادي. لا تزال أمامنا مباراة نختم بها الموسم، وسنرى ما سيحدث بعد ذلك".

وسجل هدف التتويج باللقب: بيرنان جونسون.

وقبل نهاية الشوط الأول أرسل إيف بيسوما عرضية من الجهة اليسرى مرت من الجميع ووضعها بيرنان جونسون في الشباك معلنا أول الأهداف في الدقيقة 42.

وحصد توتنام بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2025-2026 كونه بطلا للدوري الأوروبي.

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