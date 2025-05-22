تهنئة للبطل أم مكايدة للغريم؟ صلاح يبارك تتويج توتنام بالدوري الأوروبي ضد مانشستر

الخميس، 22 مايو 2025 - 00:46

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - توتنام

هنأ محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، فريق توتنام بعد التتويج بلقب الدوري الأوروبي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وتغلب توتنام على مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل في نهائي الدوري الأوروبي.

وكتب صلاح عبر حسابه "لقد قال إنه سيفوز في موسمه الثاني، مبروك".

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وتأتي تغريدة صلاح للتأكيد على تصريح بوستيكجولو مدرب توتنام بأنه يحقق الألقاب في موسمه الثاني.

وأشار متابعي صلاح إلى أن تهنئته لتوتنام هي مكايدة لمانشستر يونايتد الغريم التقليدي لفريق ليفربول.

ونجح ليفربول هذا الموسم في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

وحسم توتنام تأهله إلى دوري أبطال أوروبا بعد التتويج بالدوري الأوروبي.

بينما مانشستر يونايتد لن يشارك في أي بطولة قارية الموسم المقبل.

والآن فك توتنام العقدة التي بدأت واستمرت منذ 2008، منذ ذلك الوقت خسر نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 3 مرات ضد مانشستر يونايتد في 2009 وتشيلسي في 2015 ومانشستر سيتي في 2021.

وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا في 2019 لصالح ليفربول وفي الـ 4 نهائيات لم ينتصر أو يسجل هدفا وحيدا على الأقل.

أصبح توتنام أول فريق إنجليزي يواجه منافسا من بلاده في دوريين نهائيين من الدوري الأوروبي، الأول ضد ولفرهامبتون في 1972 وانتصر والثاني ضد مانشستر يونايتد في 2025 وانتصر.

ولأول مرة يخسر مانشستر يونايتد من نفس الخصم 4 مرات في نفس الموسم منذ 40 عاما.

وأصبح مانشستر يونايتد أكثر فريق يخسر نهائيات أوروبية في القرن الحالي بواقع 4 ألقاب من 6 نهائيات بالتساوي مع ليفربول.

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