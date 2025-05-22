"المهرج" جاء لإزالة الغبار.. توتنام بطلا لـ الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد

توج توتنام بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثالثة في تاريخه ونفض الغبار من خزائنه بالفوز على مانشستر يونايتد في النهائي الذي أقيم في ملعب سان ماميس بإسبانيا.

سجل هدف التتويج باللقب: بيرنان جونسون.

وحصد توتنام بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2025-2026 كونه بطلا للدوري الأوروبي.

وحقق الديوك اللقب الأوروبي للمرة الثالثة بعد نسختي 1972 و1984 والأن سيضيف لهم 2025.

والآن فك توتنام العقدة التي بدأت واستمرت منذ 2008، منذ ذلك الوقت خسر نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 3 مرات ضد مانشستر يونايتد في 2009 وتشيلسي في 2015 ومانشستر سيتي في 2021.

وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا في 2019 لصالح ليفربول وفي الـ 4 نهائيات لم ينتصر أو يسجل هدفا وحيدا على الأقل.

وأصبحت الديوك اللندنية مثار سخرية الجميع داخل وخارج إنجلترا على وسائل التواصل الاجتماعي، لدرجة أن البعض وصف حدوث الأعاصير الترابية عند فتح النادي لخزائنه الفارغة من أجل تنظيفها.

مرت العديد من الأسماء التدريبية على الفريق أبرزهم ماوريسيو بوكيتينيو وجوزيه مورينو وأنطونيو كونتي ونونو سانتو ولم يجد النادي من يحل شفرة الفوز بالألقاب.

وجاء الأمل مع أنجي بوستيكجولو المدير الفني الأسترالي الذي أصبح أول مدرب من أوقيانوسيا يقود فريقا في الدوري الإنجليزي.

موسم أول متوسط للديوك تحت قيادته انتهى بالتأهل للدوري الأوروبي في أول تجربة للفريق بعد رحيل قائده وهدافه هاري كين.

لكن في الموسم الثاني انقبلت الأوضاع وفقد الأسترالي البوصلة في كافة المسابقات المحلية.

الموسم الحالي رقميا هو الأسوأ للفريق في تاريخ النادي منذ موسم 1991-92 إذ تلقى 25 خسارة في جميع المسابقات.

لكن الأسترالي الذي وصفه البعض من قبل بالمهرج شعر بخيبة الأمل في المؤتمر الصحفي عشية اللقاء مما سمعه من أحد الصحفيين.

فرد على الصحفي قائلا: "لقد خيبت أملي باستخدامك هذه المصطلحات لوصف شخص شق طريقه على مدار 26 عاما دون أي وساطة من أحد إلى منصب يمكنه من قيادة ناد في نهائي أوروبي".

"إذا كنت تشير إلى أن عدم نجاحنا يعني أنني مهرج، فأنا لست متأكدا من كيفية الإجابة على هذا السؤال".

المدرب البالغ 59 عاما عُرف دائما بتحقيق الألقاب بدءا من موسمه الثاني ففعلها مع ساوث ملبورن وبريسبين رور الأسترالي ويوكوهاما مارينوس الياباني والآن يفعلها "المهرج" مع توتنام وأزال الغبار من خزائن الفريق اللندني.

أرقام قياسية

حقق توتنام اللقب للمرة الثالثة في تاريخه متساويا مع إنتر ميلان وليفربول ويوفنتوس وأتليتكو مدريد كثاني أكثر فريق حقق اللقب بعد إشبيلية صاحب الرقم القياسي بـ 7 ألقاب.

ويعد ذلك أول نهائي يقام بين فريقين أنهيا الموسم خارج المراكز العشرة الأولى في الدوري.

أصبح توتنام أول فريق إنجليزي يواجه منافسا من بلاده في دوريين نهائيين من الدوري الأوروبي، الأول ضد ولفرهامبتون في 1972 وانتصر والثاني ضد مانشستر يونايتد في 2025 وانتصر.

ولأول مرة يخسر مانشستر يونايتد من نفس الخصم 4 مرات في نفس الموسم منذ 40 عاما.

وأصبح مانشستر يونايتد أكثر فريق يخسر نهائيات أوروبية في القرن الحالي بواقع 4 ألقاب من 6 نهائيات بالتساوي مع ليفربول.

وأصبح بوستيكجولو أول أسترالي يتوج ببطولة أوروبية كبرى.

وفي نفس الموسم فك توتنام العقدة رفقة هدافه التاريخي رغم رحيله، إذ حصد كلاهما أول لقب له هذا الموسم، فاز هاري كين بلقب الدوري الألماني وتلاه توتنام بلقب الدوري الأوروبي.

وحقق توتنام اللقب باستحواذ 27.7% و115 تمريرة وهو أقل أرقام حققها فريق توج بلقب بطولة أوروبية في 2009-10.













































































































التشكيل

بدأ دومينيك سولانكي وبيرنان جونسون وريتشارلسون في هجوم توتنام.

بينما قاد بورنو فيرنانديز وكاسيميرو وسط مانشستر يونايتد.

وجلس سون هيونج مين على مقاعد بدلاء الديوك اللندنية.

فيما تواجد ديوجو دالوت وكريستيان إريكسن وأليخاندرو جارناتشو على مقاعد بدلاء الشياطين الحمر.

وصف المباراة

أول فرص اللقاء جاءت في الدقيقة 4 خروج خاطئ من فيكاريو لتصل الكرة إلى كاسيميرو داخل منطقة الجزاء سددها بيسراه لكن الدفاع كان في الموعد.

ولم يستغل أماد ديالو خطأ الدفاع في التشتيت وسدد كرة مرت بجوار القائم في الدقيقة 15.

وسدد برونو كرة قوية أمسكها فيكاريو بثبات في الدقيقة 29.

وتحصل ديالو على بطاقة صفراء بسبب تدخل قوي على أودوجي في الدقيقة 35.

وقبل نهاية الشوط الأول أرسل إيف بيسوما عرضية من الجهة اليسرى مرت من الجميع ووضعها بيرنان جونسون في الشباك معلنا أول الأهداف في الدقيقة 42.

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شوط أول انتهى في صالح الديوك اللندنية، أنهى به على الأقل الصيام التهديفي في النهائيات.

ومع بداية الشوط الثاني أشهر الحكم بطاقة صفراء لفان دي فين مدافع توتنام بعد ضربه لهويلوند في الدقيقة 49.

وفرّط توتنام في فرصة إضافة الثاني بعد مرتدة سريعة قادها أودوجي ومرر كرة لسولانكي المنفرد الذي لم يتسلم الكرة بشكل صحيح في الدقيقة 62.

وجاء أول تغيير في اللقاء من جانب توتنام بمشاركة سون هيونج مين بدلا ريتشارلسون في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 68 تألق فان دي فين وشتت بضربة مقصية من على خط المرمى رأسية هويلوند.

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ورد روبن أموريم بتغييرين لتنشيط الهجوم بمشاركة أليخاندرو جارناتشو وجوشوا زيركزي بدلا من هويلوند وماونت في الدقيقة 71.

ومرت رأسية برونو فيرنانديز بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 72 بعد عرضية نصير مزراوي.

وتألق فيكاريو في الدقيقة 74 في التصدي لفرصة البديل جارناتشو.

وشارك كيفين دانسو بدلا من بيرنان جونسون لتوتنام في محاولة من بوستيكوجلو في التصدي لسيطرة وفرص الشياطين الحمر في الدقيقة 78.

وتحصل زيركزي في الدقيقة 83 على بطاقة صفراء ثم شارك ديوجو دالوت بدلا من مزراوي في تغيير جديد ليونايتد.

وفي الدقيقة 89 خرج أودوجي وسار وعوضهما أرتشي جراي ودجيد سيبنس في آخر تغييرات الديوك اللندنية، وفي نفس الوقت شارك كوبي ماينو بدلا من دورجو من الناحية الأخرى.

ضغط مانشستر يونايتد بكل ما أؤتي من قوة بحثا عن تعادل قاتل فكاد شاو أن يسجل برأسية قوية في الدقيقة 90+7 لكن فيكاريو منعها ببراعة وتحولت لركنية.

نفذ أماد الركنية وكادت مقصية كاسيميرو أن تسكن الشباك لكنها جاءت في الشباك الخارجية في الدقيقة 90+9، ليعلن الحكم نهاية اللقاء وتتويج توتنام باللقب.