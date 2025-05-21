خبر في الجول - الزمالك يستعيد خدمات محمود جهاد أمام بيراميدز

الأربعاء، 21 مايو 2025 - 23:47

كتب : إبراهيم رمضان

محمود جهاد - الزمالك - الإسماعيلي

يواصل محمود جهاد لاعب وسط الزمالك تنفيذ برنامجه التأهيلي تمهيدا للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وغاب جهاد عن مباريات الزمالك الأخيرة بعد شكواه من آلام أسفل الظهر والعضلة الخلفية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الفحوصات الطبية أظهرت تحسن حالة محمود جهاد بعد شكواه من آلام أسفل الظهر والعضلة الخلفية.

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وسيكون محمود جهاد جاهزا للمشاركة أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وسيلعب الزمالك أمام بتروجت وفاركو بالجولتين الأخيرتين من مسابقة الدوري يومي 24 و31 مايو الجاري على الترتيب.

فيما يخوض مواجهة بيراميدز المرتقبة بنهائي كأس مصر يزم 5 يونيو المقبل.

يذكر أن محمود جهاد انتقل لصفوف الزمالك في الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من فاركو.

محمود جهاد الزمالك
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