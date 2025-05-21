وكيله لـ في الجول: أكثر من ناد مهتم بضم ياو أنور.. واللاعب مرتبط بتعاقد مع البنك الأهلي

لفت ياو أنور مهاجم البنك أنظار الأندية خلال الفترة الأخيرة بعد تألقه مع البنك الأهلي.

ياو أنور النادي : البنك الأهلي البنك الأهلي

ويتألق التوجولي بقميص البنك الأهلي إذ وصل هذا الموسم لـ 9 أهداف في الدوري المصري.

وكشف ألبان دوا وكيل ياو أنور مهاجم البنك الأهلي لـ FilGoal.com عن حقيقة وصول عرض قطري لضم ياو أنور أجاب "بالفعل هناك أكثر من ناد مهتم بضم اللاعب، لكننا ننتظر أكثر العروض جدية قبل دراستها بعد نهاية الموسم".

وتابع "لا يزال اللاعب مرتبط بتعاقد مع البنك الأهلي لذلك يجب أن تكون هناك موافقة منهم".

ويحتل ياو المركز الرابع في ترتيب الدوري الدوري المصري برصيد 9 أهداف خلف الثلاثي إمام عاشور وأسامة فيصل بـ 12 هدفا وناصر منسي بـ 11 هدفا.

فيما يتصدر ترتيب هدافي كأس عاصمة مصر برصيد 4 أهداف مع الوصول لنصف النهائي.

وخاض ياو صاحب الـ 27 عاما 39 مباراة بقميص البنك الأهلي سجل خلالها 17 هدفا وصنع 11.

وسبق أن شارك مع الإسماعيلي في 41 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع 4.