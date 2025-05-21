بمشاركة شريف.. رونالدو يقود النصر لاستعادة الانتصارات على حساب الخليج

عاد النصر لتحقيق الانتصارات في الدوري السعودي، وفاز على الخليج 2-0.

وسجل كريستيانو رونالدو وجون دوران هدفي النصر في الخلجي، خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 33 قبل الأخيرة من الدوري السعودي.

وشهدت المباراة مشاركة المهاجم المصري محمد شريف في التشكيل الأساسي لنادي الخليج.

وظلت مباراة النصر والفيحاء بلا أهداف طوال 75 دقيقة، حتى ارتقى جون دوران، للكرة العرضية التي أرسلها زميله السنغالي ساديو ماني، فجاءت ضربته الرأسية مفاجئة للحارس رائد أزيبي.

وسجل رونالدو في الدقيقة الـ 97 من علامة الجزاء. ليعيد الثنائية التي اختفت في الجولات السبع الماضية، منذ الانتصار على الخلود 3-1، منتصف مارس الماضي.

وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، وزميله الكولومبي جون دوران، في مباراة واحدة، للمرة الأولى، منذ 7 جولات، حين قادا فريقهما للانتصار على الخليج 2-0.

بهذا الفوز ارتقى النصر للمركز الرابع برصيد 67 نقطة، خلف القادسية بفارق نقطة واحدة.

ولعب الفيحاء، ذو الـ 36 نقطة، مباراته مع النصر بعد ضمانه البقاء في دوري روشن السعودي، إثر خسارة العروبة، أمس الثلاثاء، في مستهل الجولة الـ 33 من دوري روشن السعودي.

ويواجه النصر في الجولة المقبلة، الـ 34، الأخيرة، مستضيفه الفتح، في الوقت نفسه الذي سيواجه فيه الخليج ضيفه الأخدود.