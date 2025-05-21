خبر في الجول - بعد جوميز.. ميشالاك يتقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك في فيفا

تقدم البولندي كونراد ميشالاك بشكوى رسمية ضد نادي الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة.

كونراد ميشالاك النادي : الزمالك الزمالك

وكان FilGoal.com قد كشف أمس الثلاثاء عن تقدم البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق بشكوى رسمية ضد الزمالك في فيفا من أجل مستحقاته المتأخرة هو ومساعديه والتي تبلغ 120 ألف دولار.

وعلم FilGoal.com أن كونراد ميشالاك تقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على مستقحاته المالية المتأخرة.

وتقدر مستحقات ميشالاك المتأخرة بـ 700 ألف دولار، وينص تعاقد البولندي مع الزمالك على تقاضيه على 770 ألف دولار في الموسم.

وحصل ميشالاك على 70 ألف دولار فقط بعد توقيعه الرسمي مع النادي.

وطالب ميشالاك في شكواه ضد الزمالك بتعويض مادي بسبب رحيله عن صفوف الفريق في منتصف الموسم.

وكان الزمالك قد أتم تعاقده مع جوميز في فبراير 2024، وعقب 10 أشهر أعلن المدرب البرتغالي رحيله.

وكانت مواجهة إنييمبا في نيجيريا آخر مباراة قاد جوميز فيها الزمالك، والتي كانت بالجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية.

وأبلغ ميشالاك نادي الزمالك بالاتجاه إلى التقدم بشكوى رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية في فبراير الماضي.

وكان كونراد ميشالاك قد رفض عرض الزمالك بالحصول على 450 ألف دولار مقابل إنهاء إعارته والعودة لناديه أحد السعودي وتمسك بالحصول على كامل عقده.

وكان مقررًا أن يستمر عقد ميشالاك في صفوف الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري معارا من أحد السعودي.

ولعب ميشالاك 14 مباراة بقميص الزمالك وصنع هدفين.