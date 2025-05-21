هدف واحد لا يكفي.. إنبي يتخطى حرس الحدود إلى نصف نهائي كأس عاصمة مصر

الأربعاء، 21 مايو 2025 - 22:36

كتب : FilGoal

حازم العسكري - حرس الحدود

نجح إنبي في الوصول إلى نصف نهائي كأس عاصمة مصر بعد تخطي حرس الحدود.

ويأتي ذلك رغم فوز حرس الحدود بمباراة الإياب بهدف دون مقابل.

ولم يكف هدف حرس الحدود، إذ تغلب إنبي في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل.

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وبذلك حسم إنبي تأهله لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

وعلم FilGoal.com أن رابطة الأندية قد قررت تعديل مواعيد نصف نهائي البطولة.

ومن المقرر أن تقام منافسات ذهاب وإياب نصف النهائي خلال الفترة من 2 إلى 7 يونيو المقبل.

وكانت مباراة الإياب بين إنبي وحرس الحدود قد شهدت إلغاء هدف لأحمد أمين قفة مهاجم إنبي في الدقيقة 35.

وتم إلغاء الهدف بعد اللجوء لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

بينما سجل حازم العسكري هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 49 من الشوط الأول.

وتعرض أحمد العجوز قائد إنبي للطرد في الدقيقة 105 بعد تلقي بطاقتين صفراوتين متتاليتين بسبب تعطيل اللعب.

وشهد الشوط الثاني انقطاع التيار الكهربائي عن أحد أعمدة إنارة الملعب لمدة 10 دقائق.

ويلعب في نصف النهائي الآخر فريق سيراميكا كليوباترا أمام البنك الأهلي.

كأس عاصمة مصر حرس الحدود إنبي
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